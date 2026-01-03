El gerente de Defensa Nacional del Gobierno Regional de La Libertad, coronel PNP (r) Edwin Davila Paredes, cuestionó que en casi nueve años de funcionamiento de la Escuela Técnica Superior de la PNP - Trujillo no se haya podido superar el déficit de policías en La Libertad.

Dijo que todos estos años se ha realizado una mala distribución del personal policial que egresa de dicha institución, pues hay otras regiones con menos cantidad de población y menor índice delictivo qué La Libertad, pero que cuenta con un mayor número de efectivos.

“Nosotros en La Libertad somos más de dos millones de habitantes y tenemos un promedio de 4,700 policías, pero Cusco que tiene un millón 600 mil habitantes tiene 5,500 policías, al igual que Arequipa. Es decir, el alto mando de la Policía Nacional del Perú (PNP) no está realizando una buena distribución de los efectivos”, manifestó.

DETALLES

Edwin Dávila señaló como otros detalles que se deben tomar en cuenta cuando se realice la distribución del personal policial a la región La Libertad el hecho de que en esta parte del país hay un mayor número de policías que pasan al retiro por tiempo de servicio o medidas disciplinarias.

“Mira, el año pasado egresaron 100 nuevos policías de la Escuela Técnica Superior de la PNP - Trujillo, pero no se quedaron acá, sino que fueron enviados a Chimbote u otras ciudades de diferentes regiones, lo que evidencia que no se hace una adecuada distribución de los recursos humanos”, insistió.

COINCIDE

El alcalde de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), Mario Reyna Rodríguez, coincidió con Edwin Dávila y exhortó al Ministerio del Interior que corrija esta situación. “Para sostener el trabajo de la Policía y mejorarlo, no solo en Trujillo, sino también en otras provincias, es necesario incrementar el número de efectivos policiales. Tenemos escuela que forma policías y egresan cada año, pero no hasta la fecha no podemos completar un número mínimo. A dónde mandan a los policías”, se preguntó el burgomaestre.

Cabe indicar que fue la gobernadora Joana Cabrera Pimentel precisó que se necesitan al menos 3 mil policías más para que el plan de operaciones diseñado para combatir a la delincuencia funcione al 100%. “Ya se ha hecho el pedido el ministro del Interior (Vicente Tiburcio)”, acotó la autoridad regional.