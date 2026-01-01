En medio de una ola de críticas que recibe su gestión por el bajo nivel de gasto en la ejecución de obras (solo 49.9%), el alcalde provincial de Trujillo, Mario Reyna Rodríguez, indicó que este año se fortalecerá la seguridad ciudadana con la instalación de más cámaras de videovigilancia.

De acuerdo con la MPT, esta tiene actualmente 34 cámaras operativas —al comenzar la gestión Mario Reyna encontró solo 14 funcionando—, en la urbanización Primavera hay 84 y a eso deben sumarse las 171 que está instalando el gobierno regional [de La Libertad] en diferentes puntos de la capital liberteña.

“El año 2026 será mucho mejor. Hemos logrado armar 16 proyectos para intervenir de manera integral en urbanizaciones gracias al GORE”, manifestó la máxima autoridad edil de Trujillo.