El general PNP Franco Moreno Panta asumirá en las próximas horas como nuevo jefe de la Región Policial La Libertad en reemplazo de Guillermo Llerena Portal, quien desde ayer pasó al retiro por renovación de cuadros. Ante esto, especialista y autoridades liberteñas le marcaron la ruta a seguir para devolverle la tranquilidad a este departamento, que cerró el 2025 con 272 asesinatos.

VER MÁS: General PNP Franco Moreno es el nuevo jefe policial en La Libertad

Confianza

El coronel PNP en retiro Roger Torres Mendoza, exjefe de la Policía en La Libertad, le auguró éxitos al oficial, de quien dijo es “un general operativo” que ha tenido un buen trabajo en la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) y en la División de Secuestros y Extorsiones de la Dirección de Investigación Criminal.

Además, se le recuerda en Trujillo porque en 2022 dirigió el rescate de la empresaria Nilda Arrascue, secuestrada por la banda “Los Pulpos”.

“Moreno Panta, operativamente, en Trujillo cae como anillo al dedo y esperemos que haya resultados positivos inmediatos. [...] El general tiene una valla alta porque Trujillo es una zona de alto riesgo. Después de Lima, Trujillo es la zona con más violencia en el Perú”, afirmó Torres.

Agregó que el general Panta deberá insistir con el cambio de los agentes del área de Inteligencia “que no están cumpliendo con su labor”. Esta rotación quedó pendiente en 2025, a pesar de haber sido un ofrecimiento del mismo Ministerio del Interior.

Autoridades

El alcalde de Trujillo, Mario Reyna, por su parte, le deseó éxitos al nuevo jefe policial de La Libertad y le solicitó mejorar el trabajo de inteligencia de la PNP, con la finalidad de reducir los asesinatos.

La gobernadora Joana Cabrera, en tanto, dijo que esperará que el general Franco Moreno llegue a la región para reunirse con él. Ahí le pedirá que diseñe un plan que permita frenar el avance de la criminalidad.