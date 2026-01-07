Según se ha informado, los extorsionadores exigen S/200 mil a los comerciantes para dejarlos trabajar en paz.
La ola criminal no para en Trujillo. La madrugada de hoy presuntos extorsionadores llegaron hasta los exteriores del mercado Los Portales, situado en la prolongación Sánchez Carrión, y detonaron una potente carga de dinamita que causó graves daños al portón metálico y a varios puestos de abarrotes del centro de abastos. Afortunadamente los vigilantes no resultaron heridos.

Los maleantes dejaron un manuscrito mediante el cual le exigen a los comerciantes pagar S/20 mil para dejarlos trabajar tranquilos.

MIEDO

La explosición causó terror en los vecinos y la onda expansiva provocó daños en varios puestos de venta que tienen puertas metálicas. A pesar de ello los comerciantes decidieron seguir trabajando hoy, pues muchos dijeron que viven de las ventas del día y no pueden parar de ofertar sus productos.

En tanto, los dirigentes del centro de abastos sostuvieron una reunión de emergencia para adoptar algunas medidas preventivas y ver la forma de exigir mayor protección a las autoridades.

Los directivos evitaron declarar a los periodistas, pues no quieren exponerse.

Cabe indicar que debido a que el mercado Los Portales se ubica en el límite entre Trujillo y el distrito de El Porvenir es bastante concurrido y tiene un dinamismo económico constante.

