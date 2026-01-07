La ola criminal no para en Trujillo. La madrugada de hoy presuntos extorsionadores llegaron hasta los exteriores del mercado Los Portales, situado en la prolongación Sánchez Carrión, y detonaron una potente carga de dinamita que causó graves daños al portón metálico y a varios puestos de abarrotes del centro de abastos. Afortunadamente los vigilantes no resultaron heridos.

Los maleantes dejaron un manuscrito mediante el cual le exigen a los comerciantes pagar S/20 mil para dejarlos trabajar tranquilos.

MIEDO

La explosición causó terror en los vecinos y la onda expansiva provocó daños en varios puestos de venta que tienen puertas metálicas. A pesar de ello los comerciantes decidieron seguir trabajando hoy, pues muchos dijeron que viven de las ventas del día y no pueden parar de ofertar sus productos.

En tanto, los dirigentes del centro de abastos sostuvieron una reunión de emergencia para adoptar algunas medidas preventivas y ver la forma de exigir mayor protección a las autoridades.

Los directivos evitaron declarar a los periodistas, pues no quieren exponerse.

Cabe indicar que debido a que el mercado Los Portales se ubica en el límite entre Trujillo y el distrito de El Porvenir es bastante concurrido y tiene un dinamismo económico constante.