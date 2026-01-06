Cuidado. A pesar de que en la provincia de Trujillo ya se cuenta, desde diciembre del año pasado, con un relleno sanitario en donde diez distritos pueden arrojar sus residuos sólidos, aún el botadero “El Murallón”, situado en El Porvenir, no ha podido ser clausurado definitivamente y sigue siendo una amenaza para la salud pública.

Así ha quedado plasmado en el Informe de Visita de Control N° 049-2025, elaborado por funcionarios de la Contraloría General de la República que realizaron una minuciosa inspección en la zona degrada por residuos sólidos.

En efecto, el equipo que visitó el botadero evidenció que las acciones de supervisión de las entidades encargadas no garantizan el cumplimiento de los criterios técnicos para la operación de ese sitio de disposición final de la basura.

HALLAZGOS

De acuerdo a la Contraloría, fueron tres situaciones adversas las detectadas durante el recorrido en el lugar.

Primero, se notó que, presuntamente, el personal de la Oficina Descentralizada de La Libertad del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), desde el año 2023, no realiza acciones de supervisión para controlar que se cumplan los criterios mínimos para la operación temporal del botadero. Esta situación pone en riesgo la salud pública .

AL DETALLE

En el área degradada de residuos sólidos no hay pórtico de ingreso, tampoco cerco perimétrico ni señalética.

Además, se encontró a personas que, aparentemente, radican en casas prefabricadas y de concreto que han sido levantadas sobre residuos expuestos. Ellas se dedican a la segregación de residuos sólidos. Este hecho también denota que no hay ninguna restricción en el acceso.

Sumado a ello, se detectó la quema de basura.

Ahora bien, el 14 de setiembre de 2023, las autoridades firmaron el Acta de Compromiso N° 11-2023, mediante el cual se acordó que la Municipalidad Distrital de El Porvenir tendría que retirar la totalidad de los residuos sólidos del botadero. Aparentemente la tarea se cumplió, pues así quedo acreditado por escrito en el Informe N° 00207-2024.

No obstante, en la reciente visita de la Contraloría se evidenció que se sigue arrojando residuos sólidos de forma inapropiada en el lugar. Además, se halló gran cantidad de basura debajo de las viviendas prefabricadas, lo que sería un indicio de que no se cumplió totalmente con el compromiso asumido.

La tercera situación adversa detectada por la Contraloría fue que se sobrepasó el límite territorial del botadero (22.94 hectáreas). Presuntamente, se extendió y ahora llega hasta la faja marginal de la quebrada San Ildefonso, situación de la que ya ha sido alertada la Autoridad Nacional del Agua (ANA).