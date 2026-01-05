La Contraloría General de la República inició acciones orientadas a contribuir a la reactivación de una obra pública paralizada de vital importancia para el distrito de Angasmarca, en la provincia de Santiago de Chuco: la construcción del nuevo Centro de Salud Materno Infantil Angasmarca. Esta iniciativa busca poner fin a la incertidumbre que enfrentan los pobladores de la zona y beneficiar a más de 5 mil personas que requieren atención médica oportuna y de calidad en una localidad de alta necesidad.

VER MÁS: Exgerente de la Gerencia Regional de Educación de La Libertad aprobó pago a favor de su mamá

La ejecución de la obra se inició el 20 de octubre de 2022 y su culminación estaba prevista para el 31 de julio de 2024. No obstante, entre octubre de 2022 y octubre de 2023 se aprobaron cuatro suspensiones de plazo y, desde esa última fecha, los trabajos no fueron reanudados. En todo ese periodo, el único avance ejecutado por el contratista fue la demolición de la antigua infraestructura, por lo que la obra permanece paralizada desde el 2023.

Ante esta situación, la Contraloría inició un servicio de control preventivo a la obra pública paralizada y, en el marco de su ejecución, se desarrolló una mesa de coordinación con funcionarios de la Municipalidad Distrital de Angasmarca. En dicha reunión se socializaron las rutas de acción definidas para superar las principales dificultades del proyecto, vinculadas a la optimización del expediente técnico del saldo de obra y a la gestión del financiamiento necesario para su ejecución, cuyo monto supera los S/ 44 millones.

Como resultado de esta mesa de coordinación, la Gerencia de Desarrollo Territorial e Infraestructura de la comuna se comprometió a emitir un informe que precise si cuenta con la capacidad técnica para realizar una evaluación integral del expediente técnico del saldo de obra. El objetivo es corregir omisiones técnicas y asegurar que el presupuesto esté debidamente sustentado con cotizaciones actualizadas, garantizando la transparencia y razonabilidad de la inversión pública.

LEER AQUÍ: Detectan graves deficiencias en el Hospital de Laredo

Asimismo, la Gerencia Municipal asumió el compromiso de gestionar dicha evaluación integral, ya sea mediante la contratación de un servicio especializado de terceros o a través de convenios interinstitucionales, a fin de asegurar que el diseño final del expediente no presente omisiones.

Por su parte, el área de Asesoría Legal se comprometió a emitir un informe orientado a regularizar los aspectos contractuales necesarios para dar continuidad al acto administrativo de aprobación del expediente técnico del saldo de obra, mientras que la Gerencia Municipal gestionará los recursos requeridos para el financiamiento de la obra.

Cabe precisar que, tras la demolición de la antigua infraestructura, el Centro de Salud Materno Infantil Angasmarca viene funcionando en una infraestructura temporal instalada en el campo deportivo local, la cual presenta condiciones precarias, filtraciones de aguas pluviales y deficiencias en el sistema de iluminación. Además, desde 2022, la municipalidad ha desembolsado un total de S/ 2 116 652, distribuidos en S/ 96 443 para el expediente técnico inicial, S/ 1 275 183 para la ejecución de la obra, S/ 361 426 para la supervisión y S/ 383 600 para la elaboración del expediente técnico del saldo de obra.