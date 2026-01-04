Otra vez la Contraloría General de la República pone en evidencia que La Libertad no va rumbo a convertirse en la “Capital de Salud” como pregonaba el exgobernador de la región La Libertad, César Acuña Peralta, hoy candidato a la presidencia de la República por Alianza para el Progreso (APP). Ni como lo repite su sucesora, la hoy gobernadora Joana Cabrera Pimentel.

Sucede que mediante el Informe de Visita de Control N°25695-2025, se ha puesto al descubierto la crítica situación en la que se atiende a los pacientes en el Hospital Distrital de Laredo.

ADVERSIDADES

En efecto, de la verificación efectuada y de la revisión a la documentación proporcionada por la entidad, relacionada a la verificación del proceso de “Operatividad de Servicios Priorizados de los Establecimientos de Salud”, se han identificado cinco situaciones adversas que afectan o podrían afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos de la entidad.

En este punto es importante señalar que el Hospital Distrital de Laredo forma parte de la Red de Salud Trujillo, el cual es un órgano desconcentrado de la Gerencia Regional de Salud La Libertad; habiendo sido categorizado como un establecimiento de salud II – 1.

AL DETALLE

Según verificó la comisión del órgano de control que inspeccionó el Hospital Distrital de Laredo, no se cuenta con un médico patólogo clínico y un cirujano general, a pesar de que el Registro Nacional de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (RENIPRESS), se evidenció que entre los servicios que ofrece dicho nosocomio figuran patología clínica y centro quirúrgico.

Además de ello, la Contraloría constató que equipos como un monitor multiparámetro en la Unidad de Vigilancia Intensiva (UVI) está inoperativo (mide saturación y pulso, pero no presión arterial); asimismo, el monitor fetal en el tópico de ginecoobstetricia se encuentra fuera de servicio hace aproximadamente un año.

Otro de sus monitores fetales funciona solo al 50%, pues presenta error en el sistema de impresión. De la misma manera no se cuenta con una servocuna en sala de partos. Además, la cama de parto presenta deficiencias con el control remoto que impiden movilizarla o regular su altura.

La máquina de anestesia presenta el capnógrafo inoperativo, lo que no permite brindar anestesia general, sino solo anestesia raquídea para la realización de cesáreas.

FARMACIA

Contraloría también evidenció que existe un substock de cuatro productos farmacéuticos (cantidad insuficiente para la demanda) y uno en condición de desabastecido.

Ahora bien de la inspección física realizada por la comisión de control a las instalaciones del Hospital Distrital Laredo, se observó que el estado actual en el que se encuentra la infraestructura evidencia cierto deterioro y la falta del adecuado y oportuno mantenimiento, tanto en pisos, paredes, puertas, carpintería metálica, así como de las instalaciones en el cuarto de bombas, y la inoperatividad del sistema de agua contraincendios.