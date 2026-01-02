Desde que ocupó el segundo lugar en las elecciones regionales de octubre de 2022, Elías Rodríguez no ha ocultado su intención de candidatear nuevamente al Gobierno Regional de La Libertad. En entrevista con Diario Correo, el ahora líder departamental de Podemos Perú hizo un balance de la gestión que lidera en la actualidad Joana Cabrera y, además, opinó sobre el regreso a la contienda electoral de su exagrupación política, el Apra.

¿Qué balance hace de la gestión en el Gobierno Regional La Libertad?

Esta no es solo una última gestión, sino son tres períodos consecutivos dirigidos por el mismo partido y su líder (César Acuña), quien renunció por segunda vez al mandato democrático de gestionar la región. Los resultados son evidentes: una región que no es líder en el país, abatida por la violencia y el miedo. No hay obras de impacto y, al lado de esa incapacidad, debo agregar que existen obras que, según la Contraloría, presentan actos de corrupción. Entonces, estamos frente a una gestión ineficiente, sin liderazgo y corrupta. Pongo cuatro ejemplos: el Hospital de Virú, la obra vial de Huanchaco, el Hospital Santa Isabel y Procompite.

¿Qué opina del rol que desempeña la gobernadora Joana Cabrera?

Ella sigue el mismo patrón (de Acuña). Debió priorizar la presencia de gerentes que cumplan con méritos académicos y técnicos, capaces de dar resultados, pero se priorizó lo político. La señora sigue exactamente el mismo esquema.

¿Por qué cree que autoridades como Wilmer Sánchez, Javier Mendoza y Verónica Escobal dejaron Trabajo más Trabajo para irse a APP?

Creo que las personas que eligieron tomar ese camino lo hicieron por intereses políticos y por obras. Se han inscrito libremente en el partido del señor Acuña. Yo no critico su militancia ahí, sino que salieron elegidos por un partido opositor y nunca tuvieron principios sólidos y claros. Terminaron en el partido que nosotros prometimos derrotar, porque es un partido que le hace daño a la región. Por ejemplo, está el caso de una señora (Escobal) que hoy postula por este partido a diputada. Algunos buscan solo acomodarse por un beneficio personal; no tienen vocación.

Este año competirá contra el Apra, partido del que fue dirigente. ¿Cómo asume este reto?

Lo veo democráticamente. Llevo en mi corazón la experiencia de haber estado en el histórico partido de Haya de la Torre, de haberlo dirigido y representado. Fue una etapa hermosa de mi vida, con momentos buenos y malos, pero ya es una etapa estrictamente cerrada. Como en toda competencia, les deseo suerte después de nosotros. Es decir, que les vaya bien después de que nosotros ganemos. Al final, es el pueblo el que decide. Que sean las ideas y las propuestas las que prevalezcan y que la población sea la beneficiada.

Sin embargo, los cuestionamientos hacia usted desde ese partido no han cesado.

Siempre existe respeto por los ideales y la historia. Sin embargo, a veces algunas personas no se ubican, hablan de más, difaman, injurian y hacen daño a la política. Como institución, el Apra siempre estará en el mejor de los recuerdos. Yo salí del partido cuando se canceló y participé en un movimiento regional, así como lo hicieron otras personas, solo que el retorno ya no pudo darse.

¿Este 2026, el rival a vencer será Alianza para el Progreso?

Tengo la fuerza y la capacidad para hacer una gestión mucho más exitosa. Postulo para sacar de la región, a Alianza para el Progreso, para borrar esta parte de la historia en la que este partido irrumpió prometiendo un gran cambio y terminó haciendo todo lo contrario: copamiento de cargos a nivel nacional, obras con corrupción y una palabra que no vale nada. El claro ejemplo es el de su líder, quien dijo que no renunciaría y lo hizo en dos ocasiones.

¿Cómo afrontará Podemos Perú la elección general?

Podemos Perú en La Libertad está buscando un posicionamiento. Tenemos lista parlamentaria a diputados y un candidato a senador. Tenemos candidatos que tienen la voluntad de hacer ese cambio radical. La lista a diputados la preside Pepe Ramos, un exalcalde de la sierra, y al Senado la lidera un representante de la provincia de Pataz, Paredes Terry. Ambos tienen mucha honestidad. Queremos trabajar temas fundamentales como la seguridad ciudadana para La Libertad.