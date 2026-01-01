Para el regidor de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), Jorge Vásquez Tirado, el equipo técnico encargado de la elaboración de perfiles y expedientes técnicos de la comuna tiene gran responsabilidad en el hecho de que no se haya invertido con eficiencia y celeridad el presupuesto que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) le transfirió para la ejecución de obras.

En ese sentido, propuso al alcalde Mario Reyna Rodríguez realizar cambios de manera urgente en esa área de trabajo para enfrentar el 2026 de una manera diferente, pues de lo contrario esta historia podría repetirse.

En efecto, de acuerdo con lo revisado ayer en el Portal Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la gestión de Mario Reyna solo ha devengado S/38,673,948 de los S/77,331,430. Es decir, ejecutó el 50% de sus recursos.

“Yo lo advertí desde julio. Dije que la MPT no iba a pasar del 55% de inversión del presupuesto para obras. Creo que es momento de tomar decisiones en relación al equipo técnico y empezar a realizar los cambios necesarios”, manifestó.

El concejal también hizo un mea culpa y reconoció que el pleno del Concejo no tomó decisiones administrativas sobre proyectos o personal de confianza. “Es evidente que la MPT no tiene capacidad de gestión de proyectos”, recalcó.

MALA ESTRATEGIA

Ahora bien, el alcalde Mario Reyna ha anunciado que para el 2026, ha decidido realizar transferencias económicas a 14 municipios de centros poblados de la provincia por un total de S/ 775, 500.

En estas transferencias, la Municipalidad del centro poblado menor de El Milagro recibirá la suma de S/ 82,500, mientras que Víctor Raúl Haya de la Torre, Las Delicias y Miramar S/ 66,000 cada uno.

En tanto, a Bello Horizonte, Huanchaquito, Menocucho, Santo Domingo, Shirán, Valle Sol, El trópico, Curva de Sun, Barraza y Villa del Mar les transferirá S/ 49,500 respectivamente.

Sin embargo, para el regidor Jorge Vásquez esa estrategia no es buena, pues se está realizando sin planificación ni un análisis previo, pues la mayoría de centros poblados no cuenta con personal ni logística para ejecutar el presupuesto que se le va a asignar.

“Solo analicemos un poco. Si la MPT con asesores, secretarias, asistentes y otros servidores más, no puede ejecutar su presupuesto qué pasará en el centros poblados”, resaltó.

“Si bien es cierto la ley contempla estas transferencias financieras, se tienen que hacer con la debida planificación”, insistió el concejal.