Martín Camacho Paz, extitular de la Gerencia Regional de Educación de La Libertad (Grell) y actual candidato a diputado por Alianza para el Progreso (APP), otra vez está vinculado a un supuesto acto irregular cometido durante su gestión al frente de la entidad educativa.

En esta ocasión, se le acusa de, presuntamente, haber aprobado pagos indebidos por concepto de continua (pago de la deuda social a docentes por preparación de clases) a favor de su madre, una maestra cesante.

LO INVESTIGAN

El caso ya es investigado por Eloy Alfredo Cantoral Licla, titular de la Dirección General de Desarrollo Docente (DIGEDD) del Ministerio de Educación, quien el pasado 23 de diciembre de 2025 remitió el Oficio N° 03134-2025 al actual gerente de Educación de La Libertad, Rufino Rodríguez Román, para que revise el caso y adopte las acciones administrativas pertinentes, a fin de garantizar el uso correcto de los recursos públicos.

También le anexa el Informe N° 01971-2025-MINEDU/VMGP-DIGEDD-DITEN, en donde hace referencia a la Resolución Viceministerial N° 138-2017, de fecha 23 de agosto de 2017, que aprueba las normas que regulan el Control en la Planilla Única de Pagos de Pensiones a favor de los cesantes.

En el documento le indica que, precisamente, en este caso amerita que la Grell, en el ámbito de sus competencias, elabore y remita un informe técnico sobre el presunto pago indebido efectuado en exceso a favor de Francisca Paz Sevillano de Camacho, debiendo adoptar las acciones administrativas que resulten pertinentes en caso se verifique la existencia de anomalías. De ser así, se tendrá que realizar la devolución inmediata de ese dinero.

LO OBSERVADO

El caso fue puesto al descubierto y denunciado por el presidente de la Comisión de Educación de la Asociación Cívica de Defensa de los Intereses del Perú, Manuel Ruiz Briones. Él se percató que mediante la Resolución N° 0000448-2024-GRLL-GGR-GRE, de fecha 05 de febrero de 2024, firmada por el exgerente Martín Camacho Paz, se aprobó reemplazar el “Bono Especial Haber N° 024” de S/ 30.07 por uno de S/ 423.82, a favor de Francisca Paz Sevillano de Camacho. Esto fue comprobado en el Sistema Único de Planillas (SUP) del Ministerio de Educación.

La aludida disposición estaría contraviniendo la Resolución N° 11 de fecha 20 de agosto de 2019, expedida por el Segundo Juzgado Laboral de La Libertad, que declaró improcedente el pago de la continua del derecho reclamado por Francisca Paz Sevillano de Camacho.

SU VERSIÓN

Correo se contactó con Martín Camacho y, en primer lugar, dijo que nunca tuvo la intención de favorecer a su madre, pues durante su gestión firmó más de 1,500 resoluciones aprobando beneficios para docentes jubilados. “No hay ningún pago indebido, no hay ninguna ayuda porque es mi madre. Lo he hecho para todos los viejitos”, indicó.

“Además, no es una decisión mía, hay resoluciones legales y de Recursos Humanos que aprueban el pago de esos beneficios. Lo que pasa es que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) no lo quiso registrar y nos dijo que ingresemos un documento al Poder Judicial con la resolución que aprueba las liquidaciones y si el juzgado lo acepta, entonces procede el pago y eso hemos hecho. En el caso de mi mamá, en una primera resolución, no consideraron su continua, por lo que lo solicitó administrativamente y eso se aprobó, porque la ley lo permite. Pero como ya me denunciaron tendremos que ir al juzgado para que vean la conformidad”, acotó.