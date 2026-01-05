Mediante Oficio Nº 12018-2025, emitido el pasado 15 de diciembre de 2025, la Dirección General de Desarrollo Docente (DIGEDD) del Ministerio de Educación (Minedu) solicitó al director de la Unidad de Gestión Educativa Local (Ugel)-Pataz, Iván Cruzado Rivera, informe sobre las acciones administrativas adoptadas en contra del profesor Luis Rodríguez Ponce, también consejero regional por Pataz, después de que fuera sentenciado por el Poder Judicial a tres años de pena privativa de la libertad suspendida por el presunto delito de falsedad ideológica en agravio del Estado.

Rodríguez Ponce fue acusado de acceder a un título de educación primaria sin haber cursado los estudios respectivos por lo que le correspondería, en este caso, la destitución del cargo de maestro. Sin embargo, a pesar de que la sentencia fue emitida en agosto, aún no se habrían tomado las acciones administrativas correspondientes.

DEMOSTRADO

En efecto, fue el Cuarto Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada la que logró acreditar en audiencia que Rodríguez Ponce “consiguió la expedición de un título profesional fraudulento sin haber cursado los estudios correspondientes”. El sentenciado habría logrado esto en complicidad con el Instituto Virgen de la Puerta.

En ese sentido, el Tercer Juzgado Penal Unipersonal de la Corte Superior de Justicia de La Libertad lo sentenció.

REITERATIVO

Cabe indicar que no es el primer documento que envía el Ministerio de Educación solicitando información sobre el caso del profesor Luis Rodríguez Ponce.

El 9 de octubre de 2025, ya había enviado el Oficio N°17132-2025 a la Dirección Técnica Normativa Docente a fin de que proceda de acuerdo a la Ley N°32232, la misma que establece como máxima sanción administrativa la destitución automática e inhabilitación permanente para directores, docentes, auxiliares y personal administrativo condenado por delitos graves.

Correo trató de obtener la versión del consejero Luis Rodríguez, pero no respondió las llamadas. No obstante, se supo que el profesor apeló a la sentencia y el caso se resolverá en una instancia superior.

De acuerdo a fuentes en el sector Educación, en los próximos días se designará al nuevo director de la Ugel-Pataz que deberá ver este caso.