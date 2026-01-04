La consejera regional Edy Camacho aseguró que el estado de emergencia dictado en las provincias de Trujillo, Pataz y Virú no funciona porque los asesinatos continúan golpeando a estas jurisdicciones.
Consideró que esta medida no ha dado resultados porque la Policía no estaría aplicando acciones de inteligencia para detectar y atrapar a las organizaciones criminales que sembrando el terror en este departamento.
Camacho también le pidió al nueve jefe de la Región Policial La Libertad, general Franco Moreno, que implemente un plan para cambiar a los agentes de las comisarías, pues existen denuncias contra malos efectivos.
LE PUEDE INTERESAR
- Gobierno Regional de La Libertad gastó 89% de su presupuesto, pero lo cuestionan
- Jurado Nacional de Elecciones concede apelación de José Murgia Zannier
- La Libertad: César Acuña consigna sentencia por alimentos
- La Libertad: Identifican cuatro zonas críticas tras fuerte sismo
- Aprista José Murgia: “Soy peruano de nacimiento”
- Municipalidad de Trujillo solo gastó 49.9% de presupuesto
- Jurado admite inscripción de exalcalde de Trujillo Arturo Fernández