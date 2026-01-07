Agentes de la comisaría de Laredo (Trujillo) lograron desarticular una presunta banda delincuencial denominada “Los Boleteros”, dedicada a hurtar dinero, joyas y electrodomésticos de las viviendas de adultos mayores.

VER MÁS: Trujillo: Cuádruple choque deja cinco personas heridas

Los detenidos fueron identificados como Edgar Briceño Argadona (37), Yéssica Rodríguez Vilca (34) y Maricela Lázaro Arenas (25). Mientras él se encontraba requisitoriado por el delito de omisión de alimentos, ambas mujeres ya habían sido detenidas años anteriores por hurto y estafa.

Según la Policía, la última víctima de “Los Boleteros” fue una mujer de 83 años, a quien la interceptaron en la calle y con el “cuento” de que le iban a entregar un dinero enviado por su hija mayor, la convencieron que los llevara a su casa en Trujillo.

Una vez dentro del inmueble los facinerosos hurtaron dinero en efectivo, un celular y joyas. Sin embargo, no sospecharon que las cámaras de vigilancia los había captado y tras un operativo la Policía los capturó en el distrito de La Esperanza.