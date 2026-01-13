Agentes de serenazgo intervinieron a un ciudadano extranjero que había arrebatado un celular a un taxista por la avenida Jesús de Nazareth, en la urbanización El Alambre, en la ciudad de Trujillo.

La detención se registró luego que el personal de monitoreo de las cámaras de la Estación de Videovigilancia de la urbanización Las Capullanas visualizaran el accionar de un hombre que se acercó en actitud sospechosa por la puerta del conductor de un automóvil, sustrae el aparato móvil y luego huye corriendo del lugar. Ante ello, alertaron a los agentes de seguridad ciudadana que se encontraban de turno por la zona.

El rápido accionar permitió ubicar al presunto hampón cuando se encontraba por el parque Túpac Amaru II y al momento del registro personal se le halló el dispositivo móvil del agraviado. Al detenido se le puso a disposición de la comisaría El Alambre para continuar con las diligencias de ley correspondiente.

“El agraviado da las características, se inicia la búsqueda y hasta que ubican al sujeto. Lo reconoce, lo arrestan y a la hora del registro le encuentran el celular que reconoce el agraviado de su propiedad”, indicó César Campaña, gerente de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Provincial de Trujillo, en Sol TV Noticias.