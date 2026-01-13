El jefe de la Región Policial La Libertad, general Franco Moreno Panta, confirmó durante la primera reunión del año del Comité Regional de Seguridad Ciudadana (Coresec) que coordinan con los jefes de las Fuerzas Armadas y La Marina de Guerra para realizar “operativos conjuntos de rastrillaje” que permitan que las fuerzas del orden puedan ingresar a los puntos más álgidos de la provincia de Trujillo.

“Nuestras Fuerzas Armadas están apoyando en la zona de Pataz, mientras nosotros implementamos todo tipo de acciones en Trujillo. Esto nos permite trabajar libremente porque un frente (Pataz) lo tenemos con las Fuerzas Armadas. Nuestra Marina de Guerra también viene apoyando y hemos conversado los tres para hacer operativos conjuntos de rastrillaje y poder meternos a la zonas más rojas”, dijo el general Moreno Panta.

El oficial, que ayer juramentó como nuevo integrante del Coresec, agregó que este tipo de acciones permitirán fortalecer la lucha contra el crimen.

Además, confirmó que el área de Inteligencia de la Región Policial La Libertad continúa identificando a los cabecillas de las organizaciones criminales que operan en cada distrito de este departamento.

Resultados

Durante su intervención, asimismo, el general Franco Moreno detalló los resultados de su primera semana al mando de la Policía en La Libertad. Afirmó que durante estos días se han intervenido a más de 250 personas implicadas en diversos ilícitos en la región.

Agregó que han implementado 70 cuadrantes en Trujillo, con patrulleros inteligentes, GPS y radios, para que la Policía pueda tener una respuesta rápida contra la delincuencia.

Además, 40 drones realizan patrullaje aéreo para identificar a quienes delinquen.

Inversión

Durante la reunión del Coresec, la gobernadora Joana Cabrera Pimentel anunció que el Gobierno Regional invertirá S/ 25 millones el 2026, a fin de continuar fortaleciendo la logística de la Policía Nacional del Perú en la lucha contra el crimen organizado y la delincuencia común.

Detalló que con ese dinero se adquirirán 60 drones y 40 camionetas, que serán distribuidas a las comisarías. También se comprarán 580 cámaras de videovigilancia con inteligencia artificial y equipamiento para las juntas vecinales.