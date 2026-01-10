El Gobierno evalúa la instalación de un nuevo cuartel militar en la provincia de Pataz, región La Libertad, como parte de las acciones para reforzar la seguridad y el control del orden interno en una zona afectada por actividades ilícitas, principalmente la minería ilegal.

La iniciativa fue revisada durante una jornada de trabajo encabezada por el ministro de Defensa, César Díaz Peche, junto al ministro del Interior, Vicente Tiburcio Orbezo.

De acuerdo con el Ministerio de Defensa, ambas autoridades se desplazaron en helicóptero hacia un punto estratégico de Pataz para evaluar la viabilidad de esta infraestructura, que permitiría fortalecer las capacidades operativas y mejorar la capacidad de respuesta de las fuerzas del orden. En Chagual, participaron además en una exposición sobre la situación operacional de la zona, a cargo del Comando Unificado Pataz (CUPAZ), donde se detallaron las acciones en curso para garantizar la presencia efectiva del Estado.

Asimismo, los ministros supervisaron las labores conjuntas que realizan las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en el punto de control de Calquiche, en el sector Vijus. En la comitiva participaron altos mandos militares y la gobernadora regional de La Libertad, Joana Cabrera.

El Ministerio de Defensa reiteró que estas acciones buscan consolidar la seguridad y reforzar la presencia del Estado en las zonas estratégicas de Pataz, en coordinación con las autoridades regionales.

