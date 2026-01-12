La extorsión es un delito que golpea gravemente la economía y la salud mental de las personas. Este flagelo también causa efectos colaterales en la sociedad, como el cierre de negocios y emprendimientos.

Por eso, la Policía Nacional del Perú (PNP) trata, desde hace un buen tiempo, de enfrentar con prioridad este delito. Aunque se ha registrado un descenso en las denuncias, aún resta mucho por hacer para poner fin a este hecho delictivo.

AL DETALLE

Según estadísticas del Observatorio Regional de Seguridad Ciudadana, elaboradas con información de la Policía, el año 2024 en la región La Libertad se reportaron 3,997 extorsiones. El 2025, se registraron 3,256 casos; es decir, en los dos últimos años hubo un total de 7,253 denuncias por este delito.

A pesar de que la curva de incidencia respecto a los casos de extorsión marca una tendencia al descenso entre un año y otro (741 casos menos), la inseguridad ciudadana sigue siendo un problema que las autoridades tienen que enfrentar con mayor contundencia, sobre todo las amenazas de quienes exigen el pago de cupos.

CLARO Y DIRECTO

El tema se torna más preocupante y alarmante, teniendo en cuenta que a pocos días de asumir la jefatura de la Región Policial La Libertad, el general PNP Franco Moreno Panta reveló que en la provincia de Trujillo se reportan diariamente entre 10 y 12 denuncias por extorsión.

Las modalidades que utilizan los criminales para amenazar a sus víctimas son diversas, pero la más violenta, y que termina causando terror y daño en las casas o locales de los agraviados, es el uso de dinamita.

De acuerdo a información del Observatorio Regional de Seguridad Ciudadana, el 2024 se reportaron 511 detonaciones. La cifra bajó el 2025, que hubo 289 explosiones. Haciendo una simple ecuación se puede precisar que en los dos últimos años se perpetraron 800 casos de extorsión con el uso de dinamita en la región La Libertad.

POCA CONFIANZA

De acuerdo al economista de la Red de Estudios para el Desarrollo (REDES), Germán Vega, en La Libertad solo el 15.7% de las víctimas de algún delito presentan su denuncia ante las autoridades, lo que significa que la mayoría de los ciudadanos opta por no reportar robos, extorsiones, secuestros u otros hechos delictivos.

Según precisó el especialista, la data es del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) y refleja un creciente desencanto ciudadano frente a la eficacia del sistema de justicia y la capacidad de la Policía para actuar.

“Los delitos reducen la inversión privada, afectan el comercio local y desincentivan el turismo, generando pérdidas que se reflejan en todos los niveles de la economía regional. Hay que considerar que la percepción de riesgo es dañina porque limita la actividad productiva y aumenta los costos de operación de empresas y negocios”, explicó Germán Vega.