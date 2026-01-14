Tras un trabajo minucioso, personal de la Sección de Investigación de Homicidios de la División de Investigación Criminal (Divincri) detuvo a otro presunto involucrado en el homicidio del periodista Juan Fernando Núñez Guevara, ocurrido la tarde del sábado 6 de diciembre del año pasado, cuando se encontraba junto a su hermano David en una motocicleta por el sector La Barranca, en plena carretera Panamericana Norte, en el distrito de Guadalupe, provincia de Pacasmayo.

ASÍ CAYÓ

Según información preliminar, la captura de Marcos Lara Cruzado, de 32 años, apodado “Gordo Marcos”, ocurrió en la provincia de Pacasmayo cuando se disponía huir con destino a la región Cajamarca. Sobre el mencionado, registra una orden de detención preliminar que dictaminó el Juzgado de Investigación Preparatoria de San Pedro de Lloc.

De acuerdo con el Ministerio Público, a Marcos Lara se le investigaría como cómplice y su presunta participación en la planificación y ejecución del hecho delictivo. Para las autoridades, se habría encargado de realizar reglaje al director de la página digital Kamila TV el día del hecho de sangre.

LOS HECHOS

El día del crimen, Núñez Guevara había participado de un evento particular en el centro poblado de Ciudad de Dios, jurisdicción de Guadalupe. Luego, retornaba en su moto lineal junto a su hermano David. El comunicador social, que iba como copiloto, recibió tres impactos de bala y su muerte fue de manera instantánea.

Mientras tanto, David resultó herido y se encuentra internado en el Hospital Regional Docente de Trujillo. Por este caso, el menor de iniciales S.J.J.A., de 16 años, cumple 18 meses de prisión preventiva y se encuentra recluido en el penal El Milagro.

Para la Fiscalía es el autor de los disparos que le quitaron la vida al abogado y director de Son D’ Núñez Sonido & Orquesta. Aunque el adolescente, en la audiencia, confesó que él manejó la moto para perpetrar el crimen, pero que no era el sicario.