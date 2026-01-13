Este lunes por la tarde, pobladores de Sayapullo lograron rescatar con vida a dos mineros atrapados en un socavón tras un deslizamiento de tierra. El accidente ocurrido en la provincia Gran Chimú de La Libertad fue producido por las intensas lluvias que ocasionaron desprendimientos de roca y terminaron cortando el acceso a un socavón en la Ruta PE.​

El Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) reportó 400 metros de vía dañados y tránsito restringido, lo que complicó el acceso. Pobladores locales, trabajadores de la zona y la Municipalidad Distrital de Sayapullo aportaron dos cargadores frontales, con apoyo de la empresa minera Monarca para liberar a las víctimas.​

Alerta de Senamhi regional

El pronóstico incluye lluvias ligeras a fuertes en Gran Chimú, Otuzco, Julcán, Santiago de Chuco, Virú, Trujillo y Ascope, con acumulados hasta 35 mm/m². Autoridades locales piden medidas preventivas.​

El Aviso N.º 012 del Senamhi cubre lluvias moderadas a intensas hasta el martes 13 en Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Lima, Loreto, Madre de Dios, Pasco, Piura, Puno, San Martín y Ucayali, con ráfagas, descargas eléctricas, granizo sobre 2800 msnm y nevadas por encima de 3900 msnm