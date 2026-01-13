El Poder Judicial dictó siete meses de prisión preventiva contra una mujer acusada de usar la red social TikTok para captar a una menor de edad y usarla como “fichera” en un local de diversión de la localidad andina de Huamachuco, en la provincia liberteña de Sánchez Carrión.

PESQUISAS

De acuerdo con el Ministerio Público, personal de la Fiscalía Especializada en Delitos de Trata de Personas de La Libertad (Fistrap) determinó que Yosmy Karina Arteaga Mariñoz habría cometido el delito [imputado] al haber captado a la adolescente de 15 años de edad “mediante una transmisión en vivo (“Live”) de la red social TikTok”, en la que se identificó como “Karina”.

La procesada ofertó a la menor “un trabajo de ‘fichera’ en el local abierto al público de nombre Lujuria Vip 2.0, ubicado en el distrito de Huamachuco”, agregó.

“La investigada le habría ofrecido a cambio pago de comisiones, alimentación diaria y un cuarto para su alojamiento sin costo alguno”, [además de explicarle] “que el trabajo consistía en acompañar a los clientes del local a consumir las bebidas alcohólicas que allí se expendían y que por ello ganaría el 50% del costo total de cada bebida alcohólica que lograse hacer que el cliente consuma con su acompañamiento”, precisó la Fiscalía.

Según la información recabada, “Karina” también le habría prometido a la víctima pagar sus pasajes de Trujillo a Huamachuco “si aceptaba trabajar por más de 15 días”. La propuesta fue aprobada por la adolescente, quien incluso le respondió que laboraría por un mes.

En ese contexto, detalló la Fiscalía, “Arteaga Mariñoz transportó a la menor desde la ciudad de Trujillo hacia Huamachuco”. Le pagó el pasaje y durante el trayecto le indicó que “se baje en la plaza de armas del mencionado distrito, en donde la esperó un familiar de la procesada, quien la recogió y llevó al local Lujuria”.

Tras alojarse en la habitación que “Karina” le habría ofrecido, la adolescente, llegada la noche, empezó a trabajar “atendiendo y acompañando a los clientes en el consumo de bebidas alcohólicas”.

Los registros en los que la investigada habría llevado “el control de la ficha” y “de las ventas” fueron incautados por personal policial durante la intervención, luego de rescatar a la menor agraviada, “quien se encontraba con síntomas de haber consumido licor”, aseveró el Ministerio Público.