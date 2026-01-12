Nueve meses de prisión preventiva ordenó un Juzgado de Trujillo contra un joven que, presuntamente, estaría implicado en el delito de extorsión contra los comerciantes del mercado Los Portales, situado en el límite de los distritos de Trujillo y El Porvenir.

La medida coercitiva recayó contra Brayan Bakner Gutiérrez Castro (26), alias “Loco Bakner”, quien será recluido en el penal El Milagro de Trujillo mientras la Fiscalía y la Policía continúan con las investigaciones.

Como se recuerda, los malhechores dejaron un manuscrito extorsivo donde exigían a las víctimas una cuota inicial de 200 mil soles y pagos diarios de 5 soles por puesto. Los delincuentes indicaron que si no cumplían, iban a atentar contra la vida de los vendedores.

LOS HECHOS

De acuerdo a la Policía Nacional del Perú (PNP), la madrugada del último miércoles, se registró la detonación de un artefacto explosivo en la puerta de ingreso al centro de abastos, afectando varios puestos. Tras analizar las cámaras de seguridad, habrían identificado la ruta de escape y el vehículo en donde se desplazaron los autores de este ataque.

Con esta información, efectivos del Área de Secuestros y Extorsiones de la División de Investigación Criminal (Divincri) Centro Trujillo, con el apoyo del Grupo Especial Contra el Crimen Organizado (Grecco), llegaron hasta la vivienda de alias “Loco Bakner”, en el distrito zapatero.

Durante el registro domiciliario encontraron el vehículo menor usado para huir luego del ataque criminal. También se le incautó un celular en donde le encontraron mensajes y videos extorsivos enviados a empresarios liberteños. Además, se decomisó un casco y un pasamontañas.

En su momento, el general Franco Moreno Panta, jefe de la Región Policial La Libertad, confirmó que el detenido “participó directamente” en el atentado al mercado Los Portales.