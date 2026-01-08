Alias “Loco Bakner” estaría detrás del atentado al mercado Los Portales del distrito de El Porvenir, a cuyos comerciantes les exigen un pago inicial de S/ 200 mil y cupos diarios de S/ 5 por puesto.

Operativo

La captura de Brayan Bakner Gutiérrez Castro (26) se dio luego de que agentes de la División de Investigación Criminal lograran determinar la ruta de escape de los autores de este atentado. Con esta información llegaron hasta el inmueble de “Loco Bakner” y lo atraparon en posesión de la motocicleta usada para huir del ataque.

El jefe de la Región Policial La Libertad, general Franco Moreno Panta, confirmó que el detenido “participó directamente en este atentado con explosivos”. También dijo que él habría delatado a sus compinches.

“La captura de esta persona ha permitido identificar a dos personas más. Ya están plenamente identificados los autores de este atentado. Con esta captura se está evitando que se cometan otros delitos en contra de ciudadanos”, acotó.

Durante el operativo también se incautó un celular en donde se hallaron mensajes y videos extorsivos enviados a empresarios de Trujillo.

Bajo amenaza

Pese a esta importante captura, las amenazas a los comerciantes del mercado Los Portales continuarían. Los vendedores revelaron que delincuentes les enviaron un video en donde se atribuían el ataque con explosivos y pedían que cumplan con hacer el pago exigido.

“El atentado es una pequeña prueba de lo que vamos a seguir haciendo, acá queremos 200 mil soles de inscripción y 5 soles diarios por cada puesto que hay en el mercado. De lo contrario, a la próxima comenzamos a matar comerciantes. Acá todos pagan y de acá no nos vamos a descolgar hasta que ustedes paguen su inscripción y su mensualidad”, aseguraron.