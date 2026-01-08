El jefe de la Región Policial La Libertad, general Franco Moreno Panta, se presentó oficialmente con los agentes bajo su mando y con las autoridades de este departamento en una ceremonia en donde se comprometió a dar “golpes certeros” a las organizaciones criminales con la finalidad de reducir los índices de inseguridad que azotan a esta parte del país.

Advertencia

El oficial aseguró que llegó a La Libertad para dar resultados y anunció que en los próximos días darán un duro golpe a la delincuencia organizada, a cuyos cabecillas ya están identificando.

“Estamos penetrando a estas organizaciones criminales y en estos días vamos a dar unos golpes certeros a las organizaciones criminales. En plantillas tenemos ya a los cabecillas, vamos a identificar a cada cabecilla, por cada jurisdicción, para que sepan que nosotros los tenemos mapeados, los tenemos geolocalizados. Nosotros estamos haciendo todo un trabajo con inteligencia, estamos actuando con la sociedad civil”, aseguró.

El general Morano Panta también se pronunció sobre los casos delictivos más sonados el 2025: el asesinato de la regidora de Chicama (Ascope) Elena Rojas y los atentados con potentes cargas de explosivos en algunos puntos de la ciudad. Sobre esto aseguró que “no va a quedar ningún caso sin solución”.

“Hay unidades especializadas que vienen trabajando silenciosamente para todo tipo de casos. Para el caso (de la regidora) estamos avanzando, tenemos ya identificadas a personas, así como ha habido el evento (con explosivos) en la avenida Perú, en donde hay un detenido. La Policía no va a dejar en la impunidad ningún hecho, siempre vienen trabajando las unidades de Investigación y de Inteligencia”, agregó.

Denuncia

Uno de los delitos de mayor impacto en la región son las extorsiones. Por ello el nuevo jefe policial invocó a la ciudadanía a denunciar las amenazas. Agregó que en Trujillo la delincuencia está ejecutando una nueva modalidad para intimidar, que es la de primero atacar los inmuebles de sus víctimas y luego comunicarse para solicitar el pago de cupos. Esto habría quedado demostrado en el atentado de ayer en el mercado Los Portales de El Porvenir.

“Han cambiado la modalidad y los departamentos de Inteligencia estamos haciendo todo un seguimiento, un comportamiento de cómo estos delincuentes vienen actuando”, acotó.