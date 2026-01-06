El general Franco Moreno Panta asumió ayer como nuevo jefe de la Región Policial La Libertad y de inmediato empezó a reunirse con autoridades de este departamento con la finalidad de diseñar estrategias que permitan que su gestión frene la ola de asesinatos y extorsiones que sacuden a este departamento.

Coordinaciones

El oficial, que reemplaza en el cargo al ahora general en retiro Guillermo Llerena, se reunió ayer con el alcalde de Trujillo, Mario Reyna. Tras la cita, Moreno Panta dijo que en las próximas horas detallará su plan de lucha contra el crimen.

“Me estoy haciendo cargo de esta bonita ciudad, que a partir de ahora es nuestra casa, y tenemos el deber de cuidar nuestra casa”, aseguró en diálogo con la prensa.

La municipalidad provincial, en tanto, informó que en la reunión el alcalde y el jefe policial “reafirmaron su compromiso de fortalecer el trabajo conjunto y coordinado para continuar reduciendo los índices de inseguridad en Trujillo”.

Cita clave

Para hoy se tiene previsto que el general Moreno Panta se reúna con la gobernadora Joana Cabrera.

El gerente de Defensa Nacional del Gobierno Regional La Libertad, coronel en retiro Edwin Dávila, confirmó que en los próximos días las autoridades liberteñas convocarán al nuevo jefe de la Región Policial para conocer su plan de trabajo.

El funcionario confió en lo que pueda hacer el oficial. Él consideró que la experiencia que obtuvo jefaturando la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) y la División de Secuestros y Extorsiones de la Dirección de Investigación Criminal le dan la capacidad para realizar un buen trabajo en esta región.

Respecto al estado de emergencia que rige en las provincias de Trujillo, Pataz y Virú, dijo que será el general Moreno quien evaluará si se solicita o no la ampliación de la medida.