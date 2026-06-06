El mercado inmobiliario de Lima Metropolitana sigue mostrando un sólido desempeño en la venta de viviendas nuevas, impulsado por la recuperación del crédito hipotecario y el financiamiento de programas habitacionales, según la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco).

Sin embargo, ese crecimiento enfrenta una preocupación cada vez más evidente: la reducción sostenida de la oferta de nuevos proyectos inmobiliarios, situación que podría traducirse en un incremento de los precios de las viviendas durante los próximos meses, advirtió Guido Valdivia, vicepresidente ejecutivo de Capeco durante la presentación del Informe Económico de la Construcción (IEC) N.° 101, elaborado por este gremio empresarial.

Según el estudio, el lanzamiento de nuevos proyectos de vivienda se redujo en 16.5% durante el primer trimestre de 2026 con respecto al mismo periodo del año anterior.

Las mayores caídas se registraron en Lima Top (-46.3%) y Lima Centro (-44.4%), mientras que Lima Moderna apenas logró un crecimiento de 3.4%.

Al cierre del primer trimestre 2026 habían 1.017 proyectos con oferta disponible en Lima Metropolitana, menor en 7.6% frente al primer trimestre de 2025 y de 2.6% con respecto al trimestre previo (octubre-noviembre-diciembre 2025).

Valdivia explicó que la combinación de una demanda sostenida y una menor incorporación de nuevos proyectos está generando señales de tensión en el mercado inmobiliario.

“Según el informe, Lima Top se encuentra actualmente por debajo de los niveles considerados de equilibrio entre oferta y ventas, mientras que Lima Moderna se acerca rápidamente a una situación similar”, precisó.

Restricciones

Valdivia refirió que de mantenerse esa tendencia, el mercado podría enfrentar una reducción de las ventas no por falta de interés de los compradores, sino por la insuficiente disponibilidad de viviendas nuevas, producto de restricciones urbanísticas y dificultades en la gestión del desarrollo inmobiliario.

Las ventas de viviendas siguen creciendo de forma significativa en todos los segmentos del mercado, particularmente en los segmentos Mivivienda y vivienda no social, desde el tercer trimestre de 2023.

El representante de Capeco señaló que el riesgo de una escasez de viviendas ya dejó de ser una posibilidad para convertirse en una realidad.

“Ya no es un riesgo. Es una realidad. Como hemos visto, hay menos oferta, sobre todo en Lima Top y también en Lima Moderna. Esto es una crónica de una contracción anunciada que veníamos advirtiendo desde hace varios años”, afirmó.

Explicó que parte de esa situación responde a cambios normativos que han restringido el desarrollo de determinados proyectos habitacionales, especialmente aquellos orientados a sectores medios que anteriormente calificaban dentro de la vivienda social.

Esas modificaciones, indicó, han generado contradicciones en la política habitacional, pues mientras se promueve una mayor participación de la banca privada en el financiamiento de viviendas, se limitan las condiciones que permitían desarrollar proyectos accesibles para jóvenes profesionales y familias de ingresos medios.

Por ello, también advirtió que las trabas municipales y las restricciones urbanísticas en diversos distritos de Lima están dificultando la incorporación de nueva oferta inmobiliaria.

“Esa situación termina expulsando a potenciales compradores hacia otros distritos y restringiendo las oportunidades de acceso a una vivienda cerca de sus centros de trabajo o de sus familias”, comentó.