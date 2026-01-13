El Ministerio de Cultura designó como nuevo titular de la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de La Libertad al arquitecto Christian Eduardo Arbaiza Mendoza. Él reemplazará en el cargo a David Calderón de los Ríos, que dirigió esa dependencia desde febrero de 2023.
Según la Resolución Ministerial N° 000004-2026-MC, Arbaiza Mendoza también ejercerá como director del Proyecto Especial Complejo Arqueológico Chan Chan. Además, fue designado temporalmente “para que, en adición a sus funciones, ejerza las correspondientes al de responsable de la Unidad Ejecutora 009: MC La Libertad”.
El nuevo director de Cultura es natural de la provincia de Pacasmayo.
Según Un Diario, tendría estudios en Inglaterra, Canadá, Suiza entre otros, con especialidad en estructuras, tecnología, diseño y construcción con madera.
Además se desempeñó como docente universitario de pregrado y posgrado en diversas universidades. También es investigador, consultor y forma parte de varias organizaciones de promoción de la actividad cultural en la región La Libertad.
