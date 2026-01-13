Reemplaza a apepista David Calderón de los Ríos.
El Ministerio de Cultura designó como nuevo titular de la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de La Libertad al arquitecto Christian Eduardo Arbaiza Mendoza. Él reemplazará en el cargo a David Calderón de los Ríos, que dirigió esa dependencia desde febrero de 2023.

Según la Resolución Ministerial N° 000004-2026-MC, Arbaiza Mendoza también ejercerá como director del Proyecto Especial Complejo Arqueológico Chan Chan. Además, fue designado temporalmente “para que, en adición a sus funciones, ejerza las correspondientes al de responsable de la Unidad Ejecutora 009: MC La Libertad”.

El nuevo director de Cultura es natural de la provincia de Pacasmayo.

Según Un Diario, tendría estudios en Inglaterra, Canadá, Suiza entre otros, con especialidad en estructuras, tecnología, diseño y construcción con madera.

Además se desempeñó como docente universitario de pregrado y posgrado en diversas universidades. También es investigador, consultor y forma parte de varias organizaciones de promoción de la actividad cultural en la región La Libertad.

