Mientras que las autoridades políticas de La Libertad aseguran que la región es la primera del país en invertir recursos económicos a favor de la seguridad ciudadana y la Policía Nacional del Perú (PNP), la Contraloría General de la República sigue poniendo en evidencia que la situación en cuanto a personal, equipos e infraestructura en las comisarías es crítica.

De acuerdo al Informe de Visita de Control N°17710-2025, se constató que en las comisarías de Pacasmayo y San Pedro de Lloc los efectivos policiales usan laptops e impresoras de uso personal en ambas delegaciones. Esta situación pone en riesgo la seguridad de la información y la continuidad operacional de las labores.

AL PUNTO

En efecto, la comisión de la Contraloría verificó que de las nueve computadoras que hay en la comisaria de Pacasmayo, seis son de propiedad de los agentes que laboran en las diferentes áreas: mesa de partes, logística, violencia familiar, tránsito, y policía comunitaria.

Asimismo, se constató que de las siete impresoras encontradas en la delegación policial, cuatro son de propiedad de los agentes.

DÉFICIT

Otra situación adversa hallada por la Contraloría durante la inspección, es que en la comisaría de Pacasmayo no se cuenta con la cantidad mínima de recurso humano acorde a su categorización. Este déficit de personal pone en riesgo la capacidad del servicio policial. También genera una posible sobrecarga de labores asignadas.

Ahora bien, la comisaría de Pacasmayo se encuentra categorizada como tipo “A”. Según su nivel, debería tener como mínimo 120 efectivos policiales, pero se constató que solo cuenta con 44 agentes del orden.

MISMA REALIDAD

La Contraloría también visitó la comisaría de San Pedro de Lloc. Ahí evidenció que de las cuatro computadoras que hay en la delegación policial, tres son de propiedad del personal. Estos equipos son usados en las áreas de secretaria, logística, delitos y violencia familiar.

Ante la carencia de equipos propios de la institución, el comisario de San Pedro de Lloc envió el Oficio N° 005-2025 a su superior, en la comisaría sectorial de Pacasmayo, haciendo el requerimiento de computadoras e impresoras, pues las que tiene están inoperativas. A pesar del pedido, aún no hay respuesta positiva para la reposición.

En cuanto al personal, la Contraloría comprobó que la comisaría de San Pedro de Lloc no cuenta con la cantidad mínima requerida para la categoría “B” que ostenta. Es decir, en la referida delegación policial laboran 21 agentes del orden, cuando debería tener 60.

La carencia de personal hace imposible que se realice patrullaje a pie; pero lo más lamentable es que dicha comisaría solo cuenta con una motocicleta operativa, pero no sale al servicio por falta de conductor.