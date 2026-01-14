Un artefacto explosivo de fabricación casera fue detonado a las 11 de la noche del último martes en la parte posterior del colegio Jesús el Nazareno, en la provincia de Ascope.

VER MÁS: Trujillo: Hallan el cuerpo sin vida de odontólogo en Laredo

Se supo que en el centro educativo se han iniciado trabajos de mejoramiento en su infraestructura y al parecer los maleantes pretenden atemorizar a los encargados de la obra para exigirles un cupo, a fin de dejarlos trabajar en paz.

Padres de familia y población de Ascope exigen que las autoridades adopten medidas urgentes y efectivas para esclarecer lo ocurrido y reforzar la seguridad.

La Policía llegó al lugar e iniciar las pesquisas del caso.