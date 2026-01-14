Se supo que en el centro educativo se han iniciado trabajos de mejoramiento de su infraestructura.
Un artefacto explosivo de fabricación casera fue detonado a las 11 de la noche del último martes en la parte posterior del colegio Jesús el Nazareno, en la provincia de Ascope.

Se supo que en el centro educativo se han iniciado trabajos de mejoramiento en su infraestructura y al parecer los maleantes pretenden atemorizar a los encargados de la obra para exigirles un cupo, a fin de dejarlos trabajar en paz.

Padres de familia y población de Ascope exigen que las autoridades adopten medidas urgentes y efectivas para esclarecer lo ocurrido y reforzar la seguridad.

La Policía llegó al lugar e iniciar las pesquisas del caso.

