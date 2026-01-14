El cuerpo sin vida del odontólogo Álvaro Iván Lozano Medina (58), fue encontrado la madrugada de hoy en un descampado del sector Los Sauces, en la campiña La Merced, en el distrito de Laredo, provincia de Trujillo. De acuerdo a la información preliminar brindada por la Policía, el cuerpo del profesional de la salud presentaba cortes, presuntamente, causados por un objeto punzocortante, por lo que no se descarta que lo hayan asesinado.

Según se ha informado, Álvaro Lozano Medina había salido de su vivienda la mañana del 13 de enero con el objetivo de atender a un paciente. Sin embargo, no volvió a comunicarse con sus familiares. Esta situación originó que reportaran su desaparición ante las autoridades.

LO ENCUENTRAN

Fueron agricultores de la zona de Laredo los que hallaron el cuerpo del odontólogo tirado en medio del descampado y de inmediato comunicaron a la Policía Nacional del Perú (PNP). Tras las primeras diligencias, las autoridades lograron identificar a la víctima como Álvaro Lozano Medina, de profesión odontólogo.

Los familiares del profesional llegaron hasta los exteriores del Instituto Médico Legal de Trujillo y en medio de un profundo dolor, exigieron una exhaustiva investigación para conocer qué fue lo que ocurrió con su pariente.

Hasta el cierre de esta nota, la Policía no ha confirmado si se trataría de un homicidio.

No obstante, de manera preliminar, se informó que el cuerpo presentaría cortes. “Mi hermano ha sido un hombre bueno, no sé qué le ha pasado. Quiero saber, él era doctor y estaba al servicio de la gente”, dijo la hermana de la víctima.

Se supo que el odontólogo deja 3 hijos en la orfandad. Representantes del Ministerio Público y detectives del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) Trujillo realizan las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias y causas exactas de la muerte del profesional.