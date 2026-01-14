Alerta por lluvias. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió una alerta amarilla por precipitaciones en cinco provincias de la región La Libertad.

Cuidado

A través del Aviso Nacional N° 11, el Senamhi informó que la zona costera soportará, entre hoy y mañana, lluvias que podrían tener registros de hasta 8 milímetros por metro cuadrado; es decir, la acumulación de agua podría ser mayor a la que se tuvo por los aguaceros reportados entre la noche del viernes 9 y la madrugada del sábado 10 de enero, que, según dijo el alcalde de Trujillo, Mario Reyna, alcanzó niveles de 5.5 milímetros por metro cuadrado.

Las provincias con posible afectación son Trujillo, Ascope, Chepén, Pacasmayo y Virú. En estos lugares se presentarían precipitaciones “de ligera a moderada intensidad” con “acumulados entre 1 y 8 milímetros por día en la costa norte”. Además, habrá incremento de nubosidad, sensación térmica elevada y ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 25 kilómetros por hora.

Por ello, el Senamhi recomendó limpiar canaletas y reforzar techos y calaminas. También pidió alejarse de cables eléctricos, manejar con cuidado y tener lista una mochila de emergencia.

Alerta

El biólogo Carlos Bocanegra pidió estar atento a las precipitaciones, pues, de acuerdo con información de la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen), existe un 35% de probabilidad de que pueda ocurrir este fenómeno.

El especialista recordó que en Trujillo las precipitaciones de mayor intensidad se dieron entre los meses de marzo y abril, como las ocurridas en 2017 y 2023, que originaron la activación de quebradas y dejaron decenas de damnificados.

Bocanegra también mostró su preocupación porque aún no se terminan las obras de protección en la quebrada San Ildefonso.

“Las lluvias que hemos tenido (9 y 10 de enero) no han llegado ni siquiera a 5 milímetros, son lluvias de pequeña escala si las comparamos con las de 2017, que hemos llegado a tener más de 15 milímetros, tres veces más. Ahí viene el peligro, si se han hecho los diques y están inconclusos, el agua que se acumule va a presionar esos diques, que son piedras. Espero que eso no ocurra porque ya no se deslizaría solo agua y lodo, sino se deslizarían piedras”, dijo a SolTv.

Citación

Ante la preocupación por el avance de los trabajos en San Ildefonso, el consejero regional Robert de la Cruz confirmó que citaron para la próxima sesión al gerente general de la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), Sergio Atarama Martínez, para que explique el avance de esas obras.

“Trujillo hoy está en peligro por las lluvias. Un 70% nada más se ha avanzado la quebrada San Ildefonso y 20% el río Moche. La parte más importante de la quebrada es la parte del canal que trae el agua almacenada de los cerros al río Moche y este río, toda la parte del cauce, está lleno de tierra y piedras”, aseguró.