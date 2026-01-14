El asesor técnico del Frente para la Reposición del Borde Costero de Trujillo, Richard Calderón, aseguró que durante la reunión que sostuvieron con el presidente de la República, José Jerí, el último sábado, se acordó formar una Comisión Multisectorial que permita analizar la mejor alternativa de dragado en el puerto de Salaverry.

Acuerdo

El especialista recordó que la empresa Salaverry Terminal Internacional (STI) pretende dragar la arena del mar y arrojarla a 5 millas náuticas. Esto es rechazado por los residentes de los balnearios afectados por la erosión porque, según dicen, ese sedimento sería arrastrado por las aguas a otras provincias costeras.

En ese sentido, Calderón confirmó que plantean que la arena sea depositada a 1.5 millas náuticas. Esto permitiría que retorne a los balnearios de Las Delicas (Moche), Buenos Aires (Víctor Larco) y Huanchaco.

“Hemos tenido reuniones con el presidente (José Jerí), una en Buenos Aires y otra en Huanchaco. En estas dos reuniones se ha acordado que ya hemos formado una comisión multisectorial que se va a reunir en los próximos días para poder realizar todas las gestiones que lleven al cambio de dragado”, afirmó.

Obras definitivas

La visita del presidente a Trujillo también dejó la promesa de instalar una mesa técnica en Lima que permita sacar adelante los trabajos definitivos para recuperar las playas. Como se recuerda, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) no ha podido sacar adelante la licitación de este proyecto, que ha sido declarado desierto en varias oportunidades.

Ante esto, el mandatario indicó que se debería cambiar de mecanismo de licitación. Actualmente, se pretende realizar la buena pro a través de la modalidad de Gobierno a Gobierno.

“Deberíamos apostar por Oxi (obras por impuestos) u otros mecanismos de inversión. Hay que pasar esto a Proinversión (Agencia de Promoción de la Inversión Privada) porque estoy convencido que van a poder bancarse el problema. Lo veo más probable que G2G (Gobierno a Gobierno)”, dijo José Jerí el sábado último .

El proyecto comprende el vertido de arena por medios marinos en los tres balnearios, la construcción de 12 rompeolas y el mejoramiento del enrocado, así como drenajes en Buenos Aires y la construcción de una tubería de impulsión de arena que operará para la recuperación progresiva de las playas.