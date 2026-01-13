La consejera regional por la provincia de Julcán, Lorena Carranza Blas, sostuvo una reunión de trabajo con la decana del Colegio de Enfermeros del Perú – Consejo Regional II La Libertad, María Gladys Espinoza Llerena, con el objetivo de iniciar el proceso para declarar de necesidad pública e interés regional la disposición de presupuesto para el residentado de enfermería en la región La Libertad.

“Desde el Consejo Regional estamos iniciando el trabajo para impulsar una ordenanza que declare de interés público y regional el residentado de enfermería. Esta es una medida necesaria para mejorar la atención en salud y brindar más oportunidades de especialización a nuestros profesionales”, señaló.

Asimismo, la consejera resaltó que esta iniciativa tendrá un impacto directo en la calidad del servicio que se brinda a la población.

“El fortalecimiento del residentado permitirá contar con enfermeros mejor preparados, lo que se traduce en una atención más eficiente y humana para más de dos millones de liberteños en toda la región”, añadió.

Por su parte, la decana del Colegio de Enfermeros de La Libertad, María Gladys Espinoza Llerena, calificó la reunión como un paso clave para el sector.

“Hemos sostenido una reunión muy importante con nuestra consejera Lorena Carranza, quien siempre ha mostrado disposición para trabajar de manera articulada con el Colegio de Enfermeros. Ya estamos iniciando el camino para contar con un proyecto de ordenanza que declare de interés público y regional el residentado de enfermería”, expresó.

Espinoza Llerena precisó que esta propuesta beneficiará a 6,673 enfermeros de la región La Libertad, permitiéndoles mejorar sus competencias profesionales y acceder a una formación especializada.