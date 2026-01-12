El vicegobernador de la región La Libertad, Ever Cadenillas Coronel, defendió la decisión del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de incrementar de 17 a 21 los miembros del Consejo Regional de La Libertad y le pidió al exconsejero apepista Dante Chávez Abanto hacer un comparativo del trabajo que se hacía en su tiempo con el de ahora. Esto luego de que el actual candidato a diputado considerara “excesivo” el aumento.

Según Cadenillas, a más consejeros, mayor será el trabajo de fiscalización, lo que equivaldrá a menos casos de corrupción.

“El asunto es que durante los últimos años ha cambiado las funciones de un consejero, cuando estaba Dante Chávez ( consejero por Trujillo 2015-2018) su labor principal era emitir ordenanzas y otros acuerdos, pero hoy en día la función primordial es fiscalización y para eso el Estado le da recursos a fin de contratar personal y especialistas para reforzar esa labor de control”, comentó el vicegobernador.

EXPERIENCIA

Cabe indicar que antes de ser elegido como vicegobernador, Ever Cadenillas fue consejero regional por Trujillo, por eso sostiene que conoce cómo es que se está trabajando ahora. “Actualmente se exige metas y objetivos en base a la función de fiscalización, incluso, se establecen montos de dinero para los consejeros”, recalcó.

Sin embargo, en contraparte, Dante Chávez aseguró que era demasiado tener 21 consejeros regionales.

Sostuvo que durante su periodo (2015-2018), con 12 consejeros y menos presupuesto hubo mayor producción legislativa y un trabajo de fiscalización más notorio del que actualmente hay.

“Lamentablemente, esto del incremento de consejeros se mide solo en función al número de pobladores y eso está dando lugar a que prácticamente para el 2027 se duplique la cantidad de miembros del Consejo. Esto, obviamente, en relación a mi periodo”, recordó.

A COMPARAR

En ese contexto, Ever Cadenillas propuso a Dante Chávez realizar un comparativo del desempeño y producción del Consejo Regional que él integró y el que actualmente está en funciones con 17 miembros.

De la misma manera, dijo que no niega que haya algunos consejeros que no cumplan con sus funciones. Sin embargo, agregó que está la Contraloría para evaluar su plan de trabajo. Además, el pueblo “juzgará” el desempeño de su representante.