Tras dirigir su primera sesión de Consejo, Leyla Espir Calderón, presidenta del Consejo Regional de La Libertad, dijo que confía en que la gobernadora Joana Cabrera Pimentel promulgue la ordenanza que les otorga facultades a los consejeros para poder censurar a gerentes. Aseguró que la gobernadora tiene la apertura para realizar una gestión transparente y en esa línea está convencida de que firmará ese documento.

Indicó que contar con esa facultad (censurar) es importante para que las observaciones y sugerencias que hagan los consejeros sean tomadas en cuenta de manera formal por el Ejecutivo.

En esa línea, Leyla Espir anunció la presentación de la gobernadora Joana Cabrera Pimentel, así como del gerente general, Rogger Ruiz, en la sesión extraordinaria que se realizará este 13 de enero a partir de las 9 a. m.

En este punto es importante indicar que la Tercera Sala Civil del Poder Judicial emitió un fallo mediante el cual dispuso que el Gobierno Regional de La Libertad promulgue la ordenanza aprobada por el Consejo Regional el 2020, a fin de que los consejeros puedan interpelar y censurar a gerentes.