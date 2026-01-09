La consejera regional por la provincia de Julcán, Lorena Carranza Blas, presidirá este año las Comisiones Ordinarias de Transportes y Educación del Consejo Regional del Gobierno Regional La Libertad, desde donde anunció un trabajo enfocado en los sectores con mayores problemas.

Carranza explicó que, tras evaluar la situación de las gerencias regionales, se identificó que Transportes y Educación requieren atención prioritaria, por lo que su labor de fiscalización se realizará a nivel de toda la región.

En el sector Transportes, señaló que es necesario empezar corrigiendo los problemas internos para poder mejorar el estado de las vías departamentales y asegurar un uso adecuado del presupuesto.

Respecto a Educación, indicó que una gran parte de las instituciones educativas, en su mayoría de la sierra, presentan deficiencias en su infraestructura, situación que podría agravarse con las lluvias y el inicio del año escolar. En ese sentido, manifestó la necesidad de que se adopten medidas oportunas por parte del sector correspondiente.

Sobre los colegios afectados por sismos y otras emergencias, tanto en Huamachuco como en centros poblados de Julcán, la consejera precisó que no es viable construir nuevos locales en el corto plazo, pero sí ejecutar acciones inmediatas como la instalación de aulas prefabricadas, priorizando las zonas más afectadas.

Finalmente, lamentó que su provincia sea una de las que menos intervenciones ha recibido en infraestructura educativa y que algunas de las realizadas no se hayan ejecutado correctamente, aunque aseguró que aún se está a tiempo de corregir estas deficiencias y gestionar soluciones adecuadas.