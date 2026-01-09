Dante Chávez Abanto, candidato a diputado por Alianza Para el Progreso (APP) y exconsejero regional por la provincia de Trujillo, calificó como “excesivo” que el Consejo Regional de La Libertad cuente próximamente con 21 consejeros.

Sostuvo que durante su periodo (2015-2018), con 12 consejeros y menos presupuesto hubo mayor producción legislativa y un trabajo de fiscalización más notorio del que actualmente hay con 17 miembros en el pleno.

A MEJORAR

En ese sentido, dijo que el nuevo Consejo Regional tendrá que “justificar” con un trabajo de fiscalización más intenso el presupuesto que se le asigna. De la misma manera, estará en la obligación de mejorar la producción de ordenanzas a favor de la ciudadanía.

“Lamentablemente esto del incremento de consejeros se mide solo en función al número de pobladores y eso está dando lugar a que prácticamente para el 2027 se duplique la cantidad de miembros del Consejo. Esto, obviamente, en relación a mi periodo que culminó en el 2018. Éramos solo 12 integrantes, uno por cada provincia de la región”, recordó.

Dante Chávez comentó que este significativo aumento de consejeros regionales debe traducirse en reforzar el trabajo de fiscalización y en acuerdos que beneficien realmente a la región.

“Pero a mí me parece demasiado ese número (21). Es excesivo. Además, hay que recordar que antes no se contaba con asesores particulares pagados por el Estado, sino que se trabajaba en coordinación con personal del mismo Gobierno Regional de La Libertad”, resaltó.

A lo que se refiere Dante Chávez es que en 2025, el Consejo Regional de La Libertad contó con S/ 2,125,257.42 para fortalecer su labor de supervisión y control a la actual administración regional.

REPRESENTANTES

De acuerdo a la Resolución N° 0001-2026, emitida por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la provincia que tendrá la mayoría de consejeros será Trujillo, que pasará de cuatro a seis miembros.

El otro incremento se dará para Pataz y Sánchez Carrión, pues de dos integrantes pasarán a contar con tres cada uno. En ambos casos se precisa que el incremento se dio por la “cuota de comunidades campesinas y nativas, y pueblos originarios”.

En tanto, Ascope, Pacasmayo, Otuzco, Chepén, Virú, Santiago de Chuco, Julcán, Gran Chimú y Bolívar continuarán con un representante por provincia.