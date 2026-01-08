Trabajos preventivos no terminan y pobladores piden que se declare emergencia para que se puedan realizar trabajos de descolmatación y encauzamiento.
Trabajos preventivos no terminan y pobladores piden que se declare emergencia para que se puedan realizar trabajos de descolmatación y encauzamiento.

Además de la contaminación, el río Moche tiene otro grave problema: posibles desbordes por la temporada de lluvias en el ande de la región La Libertad. Esto último fue abordado por el alcalde de Trujillo Mario Reyna con representantes de la , agricultores y moradores de la periferia.

Los pobladores mostraron su preocupación por posibles desbordes de las quebradas San Ildefonso y San Carlos, ya que las aguas podrían desviarse hasta ese río. Ante esto, solicitaron a la autoridad edil que coordine la declaratoria de estado de emergencia del río Moche, con la finalidad de facilitar los trabajos de descolmatación y encauzamiento frente a crecidas extraordinarias del caudal.

“Las suspensiones y retrasos de las obras de prevención en el cauce, que no estarán terminadas para la fecha de lluvias, obligan a estar prevenidos con alguna medida de contingencia en las que podría intervenir la municipalidad de Trujillo y el gobierno regional, atendiendo puntos críticos”, dijo el burgomaestre. 

En la reunión se confirmó que los puntos críticos se ubican a la altura de Quirihuac, Conache, Galindo, fundo Larrea (cerca al puente Moche) y en la parte baja de la cuenca. Ahí se necesitan hacer labores de descolmatación y encauzamiento.

Además, se denunció que en el cauce del río aún hay material que obstaculiza el paso del agua, por lo que se pidió que se atiendan estas observaciones.

