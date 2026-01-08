Además de la contaminación, el río Moche tiene otro grave problema: posibles desbordes por la temporada de lluvias en el ande de la región La Libertad. Esto último fue abordado por el alcalde de Trujillo Mario Reyna con representantes de la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), agricultores y moradores de la periferia.

Los pobladores mostraron su preocupación por posibles desbordes de las quebradas San Ildefonso y San Carlos, ya que las aguas podrían desviarse hasta ese río. Ante esto, solicitaron a la autoridad edil que coordine la declaratoria de estado de emergencia del río Moche, con la finalidad de facilitar los trabajos de descolmatación y encauzamiento frente a crecidas extraordinarias del caudal.

“Las suspensiones y retrasos de las obras de prevención en el cauce, que no estarán terminadas para la fecha de lluvias, obligan a estar prevenidos con alguna medida de contingencia en las que podría intervenir la municipalidad de Trujillo y el gobierno regional, atendiendo puntos críticos”, dijo el burgomaestre.

En la reunión se confirmó que los puntos críticos se ubican a la altura de Quirihuac, Conache, Galindo, fundo Larrea (cerca al puente Moche) y en la parte baja de la cuenca. Ahí se necesitan hacer labores de descolmatación y encauzamiento.

Además, se denunció que en el cauce del río aún hay material que obstaculiza el paso del agua, por lo que se pidió que se atiendan estas observaciones.