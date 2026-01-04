El Gobierno Regional de La Libertad ejecutó, durante el 2025, un total de 24 intervenciones estratégicas en ríos y quebradas ubicadas en diversos distritos de la región, para prevenir desbordes por lluvias.

VER MÁS: Detectan graves deficiencias en el Hospital de Laredo

Estas acciones permitieron intervenir más de 12.6 kilómetros de tramos críticos mediante trabajos de limpieza, descolmatación y conformación de diques, como parte de una respuesta preventiva y articulada orientada a proteger la vida, las viviendas y la infraestructura pública frente a posibles emergencias.

Las labores se desarrollaron en los distritos de Alto Trujillo, Laredo, Simbal, Chugay, Moche, Víctor Larco, Pataz, Cochorco, Sarín, Chicama, Casa Grande y Huamachuco, priorizando zonas altamente vulnerables y expuestas a la activación de quebradas y al incremento de caudales de ríos.