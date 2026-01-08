El gobierno del presidente José Jerí convocó a elecciones municipales y regionales para el 4 de octubre de 2026 y entre las novedades para los próximos comicios figura el incremento en el número de integrantes del Consejo Regional de La Libertad, que pasará de 17 representantes provinciales a 21 para el periodo 2027-2030.

Distribución

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informó, a través de la Resolución N° 0001-2026-JNE, que se designó a un representante por cada una de las 12 provincias de la región. Los otros nueve miembros se distribuyeron “siguiendo un criterio de población electoral”.

“El parámetro para adicionar consejerías considera tanto la población electoral como el incremento de la población indígena de las provincias beneficiadas, cuando corresponda en relación a la población electoral”, indica el documento.

La provincia que tendrá la mayoría de consejeros regionales será Trujillo, que pasará de cuatro a seis miembros. Le siguen Pataz y Sánchez Carrión, que en el periodo legislativo 2023-2026 tuvieron dos integrantes y ahora se estableció que tendrán tres cada uno. En ambos casos se precisa que el incremento se dio por la “cuota de comunidades campesinas y nativas, y pueblos originarios”.

Asimismo, se confirmó que Ascope, Pacasmayo, Otuzco, Chepén, Virú, Santiago de Chuco, Julcán, Gran Chimú y Bolívar continuarán con un integrante por jurisdicción.

“Bajo dichos parámetros, se tiene que el incremento del número de representantes regionales aprobado en la presente resolución supone un costo para el conjunto de las regiones involucradas durante los cuatro años de gestión. No obstante, se considera institucionalmente viable y fiscalmente responsable, pues al ser contrastado con los Presupuestos Institucionales de Apertura de los gobiernos regionales, se advierte que su impacto a nivel presupuestario no resulta siendo significativo”, agrega la resolución.

Jalados

Para el analista político y catedrático de la Universidad Nacional de Trujillo (UNT) Miguel Rodríguez Albán, la labor de los actuales consejeros es “desaprobatoria”.

Consideró que el Gobierno, al incrementar el número de consejeros, buscaría “mejorar la representación regional”. Sin embargo, el actual Consejo Regional de La Libertad “no ha hecho demostración de algún nivel de eficiencia en sus principales tareas, que son la fiscalización, el control político y la iniciativa legislativa”.

“Si solo es más burocracia, más representantes, sin que se mejore la calidad de la representación, la eficiencia del Consejo Regional, pues en realidad va a servir muy poco que haya más consejeros”, afirmó.

Rodríguez Albán también recordó que para la gestión 2023-2026 la población votó para que la oposición tenga mayoría en el Consejo Regional, para fiscalizar al gobierno de Alianza para el Progreso (APP). Sin embargo, quienes debieron investigar al entonces gobernador César Acuña se pasaron al oficialismo.

Ante esto, dijo que se deberían implementar filtros en los partidos políticos y en el mismo legislativo liberteño para evitar que hechos como estos vuelvan a ocurrir.