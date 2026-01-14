Agentes del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) Chepén lograron la desarticular la presunta banda delincuencial autodenominada “El Consejo Negro”, dedicada al tráfico ilícito de drogas en la provincia de Chepén.

Tras un minucioso trabajo de seguimiento e investigación, los efectivos policiales intervinieron en flagrancia a tres presuntos integrantes de la organización. Se trata de Lemuel Ñique Rubio (21), alias “Huevo o Lemuel”, Raúl Ysla Chávez (34), alias “Chato Raúl”; y Fanny Guzmán Vásquez (36), alias “La Mami”.

La intervención se realizó en una vivivienda situada en la intersección de la Prolongación San Sebastián y Jr. Inca. Durante el operativo se incautaron un revólver marca Smith & Wesson, modelo 10-7, con tres municiones.

También 811 envoltorios tipo “kete” de pasta básica de cocaína (PBC); además, de clorhidrato de cocaína y marihuana en diversas presentaciones.

En otro ambiente de la casa se encontró teléfonos celulares de distintas marcas, una balanza y dinero en efectivo por S/ 2,900.