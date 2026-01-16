Se ha planteado que el Ejecutivo declare el estado de emergencia en las provincias de Trujillo y Ascope, a fin de que se pueda fortalecer la respuesta ante el peligro inminente por la temporada de lluvias y la vulnerabilidad de algunos sectores.

Esto resulta necesario, pues las municipalidades distritales no tienen disponibilidad de recursos económicos necesarios para ejecutar obras de prevención en riberas de ríos y cauces de quebradas.

EXIGUO

De acuerdo con el Portal Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en la categoría N°0068: “Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencia y Desastres”, la comuna de Ascope cuenta con apenas S/ 73,700 para tratar de mitigar los estragos que puedan causar lluvias.

Pero si eso es poco, lo que el MEF le asignó a la Municipalidad Distrital de Chicama es preocupante, pues le transfirió S/ 12,000.

Una situación similar ocurre en la comuna de Magdalena de Cao, ya que sus autoridades tienen disponible S/ 15,000; mientras que sus pares en Paiján cuentan con S/ 10,000 para tratar de ejecutar alguna obra de prevención.

No obstante, la comuna distrital que menos presupuesto recibió en la provincia de Ascope, es Santiago de Cao, pues solo tiene disponible S/ 7,700.

En tanto, las municipalidades de Chocope y Casa Grande no tienen habilitado el Programa Presupuestal N°0068, probablemente porque aún no cuentan con instrumentos de gestión para tal fin.

NO ES SUFICIENTE

Ahora bien, en la provincia de Trujillo, donde hay una permanente amenaza por las obras inconclusas en el Río Moche y en las quebradas San Ildefonso, San Carlos y Galindo, la situación es parecida.

Por ejemplo, la Municipalidad Distrital de La Esperanza tiene S/ 162,986 para invertirlos en obras de prevención. En Laredo la situación no es muy distinta, pues el MEF le asignó S/146,074.

A la comuna de Moche, que está expuesta ante posibles desbordes del río Moche, se le asignó S/ 152,664.

La Municipalidad Distrital de El Porvenir cuenta con un presupuesto de S/ 204,976; mientras que Huanchaco tiene S/246,909. En Victor Larco Herrera recibieron recursos que ascienden a S/ 353,968.

MUCHO MENOS

No obstante, la Municipalidad de Alto Trujillo recibió S/ 29,000, mientras que la comuna de Salaverry tiene disponible S/ 21,000.

Sin embargo, hay municipalidades como las de Poroto y Simbal que apenas tienen S/ 10,000 para enfrentar una posible emergencia.

El administrador de la Municipalidad de Alto Trujillo, Joseph Cubas, dijo que esto es evidencia de que el Gobierno Central no conoce la realidad del país y no hay una correcta distribución de los recursos. “Por eso a una población de 90 mil habitantes le dan ese tipo de monto. El año pasado fue igual, y eso solo nos sirvió para comprar colchonetas y ayuda humanitaria, para que una vez que ocurra el siniestro en algo podamos apoyar a los damnificados”, cuestionó.

Por su parte, el analista político Richard Tapia Maldonado sostuvo que esto sucede porque los técnicos que aprueban esos presupuestos son de “escritorio” y están lejos de la realidad del país. “Solo aplican fórmulas, hacen cálculos y ya creen que hacen su trabajo, pero en realidad lo que tendrían que hacer es verificar que esos recursos servirán para impedir o contener el desastre”, indicó.