La Plataforma Regional de Defensa Civil de La Libertad, que reúne a autoridades de este departamento, acordó durante su primera sesión del año solicitar al gobierno del presidente José Jerí la declaratoria de emergencia de las provincias de Trujillo y Ascope por peligro inminente de lluvias intensas.

Acuerdo

Durante la reunión, que se desarrolló en el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER), la gobernadora Joana Cabrera Pimentel informó que esta medida permitirá agilizar intervenciones, optimizará el uso de los recursos públicos y fortalecerá la articulación interinstitucional, frente a los riesgos asociados a eventuales lluvias intensas y a la alta vulnerabilidad de las zonas cercanas a ríos y quebradas en La Libertad.

“Tenemos que estar preparados ante el peor escenario. Como Gobierno Regional ya tenemos un plan y estamos en acción, pero la clave es la unidad entre instituciones”, precisó.

Por su parte, el subgerente de Defensa Civil del Gobierno Regional La Libertad, Wilfredo Agustín, detalló las acciones preventivas que ejecutan.

Aseguró que la región cuenta con 31 almacenes adelantados distribuidos estratégicamente, que en conjunto acumulan unas 170 toneladas de ayuda humanitaria, listas para ser desplegadas de manera inmediata ante cualquier emergencia.

También destacó que se cuenta con maquinaria instalada en cada una de las 12 provincias. En este punto agregó que se ha dado prioridad a los distritos de la sierra liberteña, donde históricamente se registra mayor afectación en vías de tránsito por deslizamientos y lluvias intensas. “Esta estrategia busca garantizar la rápida recuperación de la transitabilidad y el acceso a servicios básicos”, acoró Wilfredo Agustín.

Respecto a trabajos de prevención, informó que la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) realiza labores en 36 puntos críticos del río Moche para evitar desbordes. La Región, en tanto, ejecuta obras de descolmatación y encauzamiento en otras zonas críticas.

Cuidado

En la sesión, el especialista del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), Martín Caillahua, dijo que si bien la temperatura del mar se mantiene dentro de valores normales —lo que indicaría que un fenómeno El Niño estaría lejos de darse—, no se descartan lluvias puntuales de mediana a moderada intensidad, tanto en la costa como en la sierra liberteña.

Para hoy, el Senamhi alertó de posibles precipitaciones que podrían tener registros de hasta 8 milímetros por metro cuadrado.