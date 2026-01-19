Un testigo clave con identidad reservada brindó a la fiscalía de Trujillo información determinante para identificar a los autores de la masacre ocurrida el 26 de abril de 2025 en una mina de Pataz, donde fueron asesinados 13 trabajadores de seguridad.

El declarante, extrabajador de la organización criminal liderada por alias “Cuchillo”, proporcionó nombres, apodos y roles de los implicados, lo que permitió avanzar con detenciones preliminares.

Según “Cuarto Poder”, dicho testimonio da cuenta que los atacantes ingresaron armados al socavón, detonaron explosivos y quemaron llantas para provocar asfixia, mientras ordenaban continuar el ataque.

El testigo reconoció por voz y apariencia a varios de los responsables, entre ellos alias “Goku”, “Liñán”, “Rojo”, “Chupa” y “Chacal”; este último aún no ha sido plenamente identificado. “Rojo” fue identificado como Julio Palomino Montenegro, quien ya se encuentra detenido.

La investigación señala como cabecilla de la organización “La Nueva Alianza” a Miguel Rodríguez Díaz, alias “Cuchillo” , actualmente capturado en Colombia a la espera de extradición al Perú.

Hasta el momento, seis de los once presuntos implicados han sido detenidos, y el testimonio del extrabajador resultó clave para que se dictara prisión preliminar, según el dominical.

La fiscalía sostiene que la red criminal se financiaba mediante el control ilegal de minas y el lavado de dinero proveniente del oro ilegal.