Defensa. Como era de esperarse, César Sandoval Pozo, aspirante al Senado por Alianza para el Progreso (APP), no tardó en salir a responder a Enrique Valderrama Peña, candidato a la presidencia de la República por el Partido Aprista Peruano (PAP), quien en la víspera, durante una conferencia de prensa, calificó a César Acuña Peralta como el “cáncer de la política peruana”.

El apepista le recomendó al joven candidato mirar en retrospectiva y reconocer que los apristas fueron rechazados por el pueblo liberteño por llevarlo al atraso durante más de dos décadas. “César Acuña, lejos de ser enfermedad, fue el remedio a tanto daño que le causó un partido tan repudiado y expulsado de La Libertad como lo es el Apra”, enfatizó el hombre de confianza del líder de APP.

NO LO SUELTA

No satisfecho con eso, César Sandoval aseguró que Enrique Valderrama es un hombre que no conoce la administración pública y que “nunca en su vida ha trabajado” y, por lo tanto, no tiene autoridad moral para calificar o señalar a alguien, menos a César Acuña, un “hombre exitoso en el sector público y privado”.

“Que Enrique Valderrama se preocupe primero en ordenar su casa, donde lo rechazan, y luego trate de sugerir algo coherente con la realidad. Que nos diga dónde trabaja, de qué vive y si alguna vez ha laborado en la administración pública y cuál es su experiencia para poder dar consejos y recetas”, recalcó el apepista.

Quien también salió a defender a su líder político fue Martín Namay Valderrama, coordinador regional de APP, quien comentó que el candidato aprista es un joven que quiere ser presidente para ganar un sueldo. “En el Perú ya nos estamos curando del virus de la enfermedad de los apristas, por eso ya nunca han podido regresar porque apuestan al olvido de los peruanos. Pero ya nos somos tontos”, acotó.