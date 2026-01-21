Alianza para el Progreso (APP), partido liderado por el exgobernador de La Libertad César Acuña Peralta, exigió la “renuncia inmediata” del presidente de la República, José Jerí, luego de que se revelara que sostuvo reuniones no oficiales con el empresario chino Zhihua Yang.

Que se vaya

A través de un comunicado, APP condenó “de manera categórica las conductas atribuidas al presidente José Jerí, las cuales resultan inadmisibles y vulneran de manera grave los principios éticos, democráticos y de transparencia que deben regir toda función pública, más aún cuando se trata del ejercicio de la más alta responsabilidad del Estado”.

“Ante la gravedad de los hechos conocidos y el daño ocasionado a la institucionalidad democrática y a la confianza ciudadana, exigimos su renuncia inmediata, como un acto de responsabilidad política y moral frente al país”, indicó.

En el pronunciamiento también exhortó al Ministerio Público a actuar con la máxima celeridad, firmeza e independencia en las investigaciones iniciadas en torno a los hechos atribuidos al presidente.

El partido de Acuña también consideró que Somos Perú, organización a la que pertenece el mandatario, también tendría “responsabilidad política frente a los hechos conocidos”.

Trampa

Para el premier Ernesto Álvarez, los videos de las visitas extraoficiales habrían sido filtrados por empresarios. En ese sentido, consideró que el mandatario cayó “en una trampa” producto de los “elogios” y de “su juventud”.

En respuesta, la congresista liberteña Magaly Ruiz le pidió a Álvarez que decida si dará “un paso al costado”. “La gestión está contaminada, la caja de pandora ya fue abierta y es momento de que defina su posición”, aseguró.

En tanto, José Jerí confirmó que hoy se presentará ante la Comisión de Fiscalización del Parlamento para responder por sus encuentros clandestinos.