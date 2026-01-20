A pesar de la prórroga del estado de emergencia en la provincia de Trujillo, delincuentes continúan sembrando el terror en la población y la mañana de este martes arrojaron dos aparatos explosivos en el frontis de un restaurant que se sitúa en la segunda etapa de la urbanización Rázuri.

Por información preliminar, se conoce que los facinerosos llegaron hasta el local “Chanchacapino”, ubicada en la cuadra 6 del pasaje Ortega y Gasset, y dejaron los explosivos artesanales en la puerta principal.

AMENAZAS

Los responsables del establecimiento, al notar los objetos extraños, rápidamente comunicaron a la Policía Nacional del Perú (PNP), cuyos uniformados llegaron y constataron que se trataba de dos dinamitas. Luego, pidieron el apoyo de sus pares de la Unidad de Desactivación de Explosivos (Udex), quienes se encargaron de retirar los detonantes de color rojo que tenían sus respectivas mechas de encendido.

Asimismo, el personal especializado también recogió una carta amenazante que estaría dirigida al propietario del negocio.

Los efectivos de la División de Investigación Criminal (Divincri) también se apersonaron y quedaron a cargo de las pesquisas. También analizarán las cámaras de seguridad del lugar para poder identificar a los hampones y así poder atraparlos.