La Contraloría General de la República advirtió al Gobierno Regional de La Libertad que no ha realizado el cobro de penalidades al contratista que ejecutó la reconstrucción de la Institución Educativa José Olaya 80829, situada en el distrito de La Esperanza, debido a diversos incumplimientos y deficiencias que fueron alertadas oportunamente a la entidad por medio de siete informes de hito de control. La obra está valorizada en S/ 55 millones.

El Informe de Control Concurrente n.º 001-2026 OCI/5342-SCC, cuyo período de evaluación se efectuó entre el 30 de noviembre de 2023 y el 25 de noviembre de 2025, detalla que dichos informes alertaron diversas situaciones adversas vinculadas al cobro de 14 supuestas penalidades. La Entidad Fiscalizadora Superior comunicó los informes al Gobierno Regional de La Libertad entre el 30 de noviembre de 2023 y el 23 de mayo de 2025.

“Las penalidades identificadas y que no fueron consideradas en la liquidación del contrato de ejecución de obra para las retenciones que correspondan, están vinculadas a deficiencias constructivas y de los materiales utilizados, a la permanencia del plantel técnico y a la ausencia de personal en la obra; así como a la indumentaria e implementación de equipos de protección personal y a la seguridad de la obra y su señalización”, detalló la Contraloría.

Asimismo, se evidenció que el contratista ejecutó partidas incumpliendo lo establecido en el expediente técnico y con deficiencias constructivas. Si bien en algunos casos dichos trabajos fueron corregidos sin generar costos adicionales para el Gobierno Regional de La Libertad, el supuesto de penalidad correspondiente establece que, además de la corrección de los trabajos mal ejecutados, se debe aplicar una penalidad por cada falta.

Sumado a ello, tanto los coordinadores de la obra (servidores de la entidad) como la supervisión contratada por S/ 3,7 millones para garantizar la correcta ejecución del proyecto no efectuaron el cálculo de los 14 supuestos de penalidad identificados por la Contraloría, ni recomendaron su cobro, lo que generó que el contratista sea eximido del pago de las penalidades descritas en cada informe de hito de control.

El informe de control concurrente fue comunicado a la gobernadora del Gobierno Regional de La Libertad para que adopte las acciones correctivas que correspondan, las cuales deben ser comunicadas a esta Entidad Fiscalizadora Superior en el plazo establecido por la normativa vigente.