La Contraloría General de la República informó que nueve funcionarios de la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) ocasionaron un perjuicio económico de S/ 14 millones 887 mil 624 por diversas irregularidades cometidas en la ejecución del proyecto de defensas ribereñas de la quebrada San Carlos, que forma parte del Plan Integral de Reconstrucción con Cambios (PIRCC), cuya inversión es de S/ 375 millones 153 mil 162.

Hallazgos

Según el Informe de Auditoría de Cumplimiento N° 25665-2025-CG/MPROY-AC, la suscripción del acuerdo entre el gerente del proyecto y el contratista, que dio lugar a la Instrucción N° 7 y la emisión del Evento Compensable EC-ARCC1, se llevó a cabo sin sustento técnico ni contractual.

Este hecho contravino las disposiciones esenciales y generaron el reconocimiento de 245 días calendario adicionales a la fecha de aceptación del diseño final del proyecto, provocando la inaplicación de penalidades por S/ 2 millones 956 mil 47 por incumplimiento en la fecha clave de culminación del diseño final del proyecto.

El contratista también omitió considerar la opción de diseño por tramos o secciones en función al riesgo de disponibilidad del terreno y no emitió oportunamente una alerta temprana sobre las restricciones de acceso, comunicando el riesgo casi dos años después.

Todos estos hechos ocasionaron el reconocimiento de 498 días calendario y un monto adicional de S/ 6 millones 806 mil 169, de los cuales se han pagado S/ 556 mil 469 a agosto de 2025 en perjuicio de la entidad. Esto se originó por la “grave negligencia” de los gerentes de proyecto de la ANIN.

También se reconocieron gastos generales no incurridos por el subcontratista como costos reales, contraviniendo las disposiciones del Contrato NEC3 Opción F, que limitan el pago a costos efectivamente incurridos, ocasionando un pago que no correspondía de S/ 5 millones 125 mil 407.