Fue escuchado el clamor de algunas autoridades políticas de la región La Libertad que exigían que el Gobierno autorice ejecutar acciones de excepción, inmediatas y necesarias, a fin de intentar reducir el alto riesgo de desastres ante lluvias de gran intensidad pronosticadas como consecuencia de un posible fenómeno El Niño Costero.

A través del Decreto Supremo Nº 005-2026-PCM, el Ejecutivo oficializó la declaratoria del estado de emergencia por 60 días calendarios en once distritos de la región La Libertad. La decisión se tomó 24 horas después de que la Comisión Multisectorial Encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) anunciara el cambio del estado del sistema de alerta: pasó de “No Activo” a “Vigilancia de El Niño Costero”.

AL DETALLE

La declaratoria de emergencia por peligro inminente ante posibles intensas precipitaciones pluviales comprende a los distritos de la costa liberteña como son El Porvenir, Florencia de Mora, Laredo, Trujillo y Víctor Larco Herrera (en la provincia de Trujillo). Asimismo, Chicama (Ascope), Chao y Virú.

Mientras que en la sierra liberteña fueron comprendidos los distritos de Huamachuco y Mollebamba, ambos en Sánchez Carrión. También está Santiago de Chuco.

El Decreto Supremo Nº 005-2026-PC indica que los gobiernos regionales y locales involucrados deben trabajar de manera articulada con el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) y la participación de múltiples ministerios, entre ellos Salud, Educación, Vivienda, Transportes y Defensa.

Las acciones se ejecutarán con cargo al presupuesto institucional de los pliegos involucrados, garantizando la intervención rápida en las zonas vulnerables.

PREOCUPA

El especialista en Oceanografía y docente de la Universidad Nacional de Trujillo (UNT) Gustavo Iwanaga Reh, dijo que varios centros de pronóstico coinciden en señalar que entre los meses de marzo y abril podría darse un escenario de un fenómeno El Niño Costero. No obstante, dijo que eso, por ahora, es “especulativo”.

“Lo concreto es nuestra realidad, pues precipitaciones de menos de cinco milímetros generan destrozos y eso no es admisible, porque en ninguna ciudad con criterio técnico en sus obras, en las pistas, o la misma población evitando acumulación de basura en techos, lluvias de esa magnitud causan tanto daño. No necesitamos una alerta que nos diga que van a llegar lluvias torrenciales porque eso no cambiará nada la realidad. Hoy solo queda ver cómo reaccionar ante la situación y eso es preocupante”, enfatizó.

En tanto, Carlos Bocanegra, biólogo y doctor en Planificación y Gestión de la UNT, dijo que no hay tiempo para obras de magnitud, por lo que se debe preparar a la población.

Mario Reyna, alcalde de Trujillo, comentó que priorizará trabajos de encauzamiento y descolmatación del río Moche. No obstante, comentó que se ha previsto instalar 56 buzonetas en puntos claves de la ciudad, para evitar inundaciones por lluvias.