A prevenir. Después de evaluar las condiciones oceánicas y atmosféricas actuales, la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) anunció el cambio del estado del sistema de alerta, pasando de “No Activo” a “Vigilancia de El Niño Costero”.

La decisión fue tomada por los especialistas tras el análisis de los pronósticos de modelos climáticos nacionales e internacionales, que apuntan al aumento de probabilidades de condiciones cálidas débiles desde abril de 2026 y hasta al menos octubre de ese año, situación que podría configurar un evento de El Niño costero de magnitud débil.

A PREPARARSE

En el comunicado se indica que aunque en los siguientes días las precipitaciones y caudales de los ríos se mantendrían dentro de los valores normales en la costa norte y la vertiente occidental andina norte, en marzo podría presentar condiciones superiores a las habituales. Es por ello, la necesidad de vigilancia ante posibles eventos extremos.

En ese sentido, se recomendó a los tomadores de decisiones adoptar las medidas correspondientes a la prevención, preparación y reducción de riesgo de desastres.

Se sugiere dar seguimiento a los avisos meteorológicos y pronósticos estacionales, para las acciones correspondientes. Además, exhortaron a la población a mantenerse informada a través de las fuentes oficiales del ENFEN.

SE COMPLICA

Debido a las lluvias de mediana y alta intensidad que se están registrando en diferentes regiones del país, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) emitió el último jueves el boletín informativo N°014-2026, de aviso de corto plazo de posible activación de quebradas (nivel rojo-peligro extremo) en varias regiones del país.

En efecto, en la región La Libertad se señala que las provincias expuestas son todas: Ascope, Bolívar, Chepén, Gran Chimú, Julcán, Otuzco, Pacasmayo, Pataz, Sánchez Carrión, Santiago de Chuco, Trujillo y Virú.

Sin embargo, el subgerente de Defensa Civil, Wilfredo Agustín Díaz, aseguró ayer que no se había reportado activación de quebradas en ninguna provincia de la costa de La Libertad.

“El COEN toma información con pronóstico de escala nacional y por eso siempre pinta de rojo el nivel de peligro de activación de las quebradas, pero en la práctica no es así. Nosotros hemos visitado las quebradas El León, San Ildefonso y San Carlos (en Trujillo) y no hay activación, pero estamos constantemente monitoreando y estamos preparados para lo peor”, afirmó.

No obstante, dijo que en la parte sierra hubo algunas activaciones de quebradas y deslizamientos, pero aclaró que eso es “una consecuencia típica en la zona” en esta temporada de lluvias. “Casi siempre afectan vías de tránsito, por eso el año pasado se envió maquinaria a la zona para que la usen y liberen las zonas y evitar aislamiento de poblaciones”, acotó.